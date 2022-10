Berliner Senat vergibt Energiehilfen für Unternehmen

Bäckereien leiden besonders unter den stark gestiegenen Energiepreisen. In Berlin erhalten Unternehmen ab Donnerstag Darlehen, um über die runden zu kommen.

Berlin. Unternehmen können ab Donnerstag bei der Investitionsbank (IBB) Liquiditätshilfen wegen stark gestiegener Energiekosten beantragen. Der Senat hat am Dienstag ein entsprechendes Hilfspaket beschlossen.

Das Programm richtet sich an Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, die aufgrund gestiegener Energiekosten mit Liquiditätsengpässen konfrontiert und in ihrer Geschäftstätigkeit gefährdet sind. Das Programm soll den Unternehmen helfen, die Krisensituation zu überbrücken und ihre Stabilität sichern.

„Mit diesem ersten Schritt bieten wir Unternehmen Stabilität und Schutz vor krisenbedingten Zahlungsengpässen und sichern damit auch Arbeitsplätze in unserer Stadt“, sagte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) nach der Senatssitzung. „Ich freue mich, dass wir dieses Programm gemeinsam mit der Investitionsbank Berlin in kürzester Zeit aufstellen konnten.“

Energiekosten: Hilfsprogramm umfasst insgesamt 100 Millionen Euro

Das Hilfsprogramm umfasst insgesamt 100 Millionen Euro, Unternehmen können bis zu einer Million Euro als Darlehen zu einem vergünstigten Zinssatz beantragen. Mit der Tilgung der Darlehen muss erst in zwei Jahren begonnen und sie sollen in der Regel innerhalb von fünf Jahren zurückgezahlt werden. Die Anträge können online bei der IBB gestellt werden.

Voraussetzung für die Beantragung des Energie-Darlehens ist ein Nachweis über mindestens eine Verdopplung der Energiekosten zwischen 2021 und 2022. Antragsteller müssen bereits mehr als drei Jahre am Markt existieren und über eine Betriebsstätte in Berlin verfügen. Aber nicht alle Branchen können das Darlehen beantragen. So sind Finanzinstitute, Wohnungsbau- und Baugewerbeunternehmen davon ausgenommen.

In einem zweiten Schritt sollen Energiezuschüsse folgen

In einem zweiten Schritt will der Senat auch Energiezuschüsse auf den Weg bringen. Dazu müsse jedoch zunächst abgewartet werden, welche Hilfspakete der Bund schnürt, sagte Schwarz.

„Die deutsche Wirtschaft braucht hier schnell Zuverlässigkeit, und das heißt vor allem eine effektive Bremsung der Energiepreise“, sagte Schwarz. „Wir stehen bereit, die Maßnahmen des Bundes am Wirtschaftsstandort Berlin wo nötig zusätzlich zu flankieren.“

Berlin hat als erstes Bundesland eigene Energiehilfen auf den Weg gebracht, um Unternehmen, aber auch Privathaushalte vor Insolvenzen zu schützen. Insgesamt stellt Berlin dafür bis zu 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Um das zusätzliche Geld bereitzustellen, stellt der Senat im November einen Nachtragshaushalt auf.

