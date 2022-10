Mittelham und Shan Außenseiter bei WTT Champions

Berlin/Macao. Nina Mittelham und Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside gehen als Außenseiterinnen in die ab Mittwoch beginnenden WTT Champions in Macao an den Start. Im 32-Teilnehmer-Feld mit der absoluten Weltklasse sind die Berliner Spielerinnen an Nummer 12 und 16 gesetzt. Das WTT-Champions Turnier von Veranstalter World Table Tennis ist mit 800.000 US-Dollar und reichlich Weltranglistenpunkten dotiert, allein der Sieger erhält 1000 Zähler.

Aktuell reisen die beiden TTC-Spielerinnen aus einer im chinesischen Chengdu eingerichteten «Blase» an, in der sie sich angesichts der strengen Pandemie-Vorschriften nach der vor knapp zwei Wochen beendeten Team-WM aufhalten mussten. Mittelham und Shan pausieren aktuell im Spielbetrieb ihres Heimatvereins Eastside und absolvieren ein «Praktikum» bei den japanischen Profiklubs Kyushu Asteeda und Kyoto Kaguya.

Unmittelbar nach dem WTT Champions folgen vom 27. bis 30. Oktober im chinesischen Xinxiang die mit einer Million US-Dollar dotierten WTT Cup-Finals, bei denen die 16 punktbesten Aktiven der Serie vertreten sind. Bei den Damen ist dafür als bisher einzige Deutsche Han Ying (KTS Tarnobrzeg) qualifiziert. Offen sind noch acht Plätze für das Tableau.

© dpa-infocom, dpa:221018-99-168232/2 (dpa)