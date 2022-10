Zwei Männer homophob und transphob beleidigt und angegriffen

Berlin (dpa/bb). Zwei Männer sind in Berlin-Mitte von mehreren Menschen beleidigt und körperlich angegriffen worden. Die Männer wurden am Montagabend in der Panoramastraße nahe dem Fernsehturm von einer sieben- bis neunköpfigen Gruppe zunächst homophob und transphob beschimpft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend hätten die bislang Unbekannten ihnen gegen Kopf und Nacken geschlagen. Nach der Tat sei die Gruppe geflüchtet. Die 21 und 25 Jahre alten Männer lehnten den Angaben nach eine ärztliche Behandlung ab. Die Polizei ermittelt nun.

© dpa-infocom, dpa:221018-99-165731/2 (dpa)