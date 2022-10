Kriminalität Supermarkt in Pankow überfallen und ausgeraubt

Berlin (dpa/bb). Ein bislang unbekannter Mann hat in Berlin-Heinersdorf (Bezirk Pankow) einen Supermarkt überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, bedrohte der Mann am Montagabend eine Kassiererin mit einem Messer und ließ sich von ihr Bargeld aushändigen. Anschließend flüchtete er mit der Beute. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei ermittelt nun.

