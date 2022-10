Berliner Radiosender 104.6 RTL warnt vor Fake-„Arno“

Berlin. Achtung, Hochstapler bei Facebook: Der Radiosender 104.6 RTL warnt aktuell vor einem offensichtlichen Fake-Profil. Darum geht es: Unter dem Namen des bekannten Morgenshow-Moderators Arno Müller haben offenbar Betrüger versucht, mit fiktiven Gewinnspielen Kontodaten zu ergaunern.

Das Profil des „falschen Arnos“ ist oder war zumindest zeitweise mit Fotos oder Screenshots des Moderators bestückt, um Echtheit zu vermitteln. Nutzer wurden von der Spam-Seite aufgefordert und dazu eingeladen, Kontodaten für einen angeblichen Geldgewinn zu übermitteln. Viele wurden aber stutzig.

104.6 RTL warnt bei Facebook vor einem Fake-Profil des Moderators Arno Müller.

Foto: 104.RTL/ Screenshot: BM / 104.RTL/Screenshot: BM

Sender warnt: Keine persönlichen Daten rausgeben

Der Sender stellt im Internet klar und informiert seine Nutzer: „Diese Anfragen stammen nicht von Arno und nicht von 104.6 RTL.“ Zugleich fordert der Sender die Nutzer auf: „Bitte macht bei keinen Gewinnspielen mit, antwortet nicht, klickt auf keine Links und vor allem: Gebt nicht eure persönlichen Daten raus. Wir sind dran und versuchen alles, damit der Account schnell gesperrt wird. Ihr könnt helfen und den Account ebenfalls als Fake melden.“

Auf der Senderwebsite, auf der offiziellen Facebook-Seite und auf dem Instagram-Account wurden Warnungen veröffentlicht, damit Nutzer ihre Daten nicht leichtfertig preisgeben.

Abo-Gebühr im Kleingedruckten und Frage nach der Kartennummer

Im Kleingedruckten des Fake-Arnos sei unter anderem zu lesen, warnt RTL, dass man ein monatliches Abo abschließe, das rund 50 Euro kosten soll. Viele Nutzer hätten sich seit vergangenem Freitag mit Hinweisen an den Sender gemeldet.

So schrieb etwa eine Nutzerin bei Facebook am Sonntag: „Hallo, ist diese Seite von Arno? Wenn man sich registrieren will, wird nach der Kartennummer gefragt.“ „Wir haben sofort reagiert und den Fake-Account dem Facebook-Konzern Meta gemeldet. Derzeit warten wir noch auf eine Löschung des Fake-Profils“, schreibt RTL. Viele User meldeten das Fake-Profil ebenfalls dem Konzern Meta.