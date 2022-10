Wetter: Oktober-Sommer in Berlin – Die besten Draußen-Tipps

26 Grad mitten im Oktober: Das Wetter zeigt sich heute in Berlin von seiner prächtigsten Seite. Also: Ab in die Sonne! Raus ins Grüne!

Ein Badegast schwimmt Bahnen in einem Schwimmbecken im Prinzenbad. Das Prinzenbad hat in diesem Jahr bis Ende Oktober vormittags geöffnet. Nach Angaben der Bäderbetriebe kommen dann täglich rund 150 bis 250 Besucher zum Schwimmen.

Wetter in Berlin Oktober-Sommer in Berlin: Die besten Draußen-Tipps

Berlin. Als „ungewöhnlich mild“ bezeichnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) die aktuelle Wetter-Lage. Die Meteorologen könnten in ihrer Wortwahl aber wohl weitaus deutlicher werden: In Berlin und Brandenburg herrscht ein prächtiger Oktober-Sommer, zumindest an diesem Montag.

Bis zu 26 Grad erwarten die Experten heute in der Region. In ihren Prognosen schwingt allerdings auch ein wenig Wehmut mit. Denn schon zum Ende der Woche dürften die sommerlichen Seiten des Goldenen Oktobers wieder vorüber sein. Dann nämlich halbieren sich die Temperaturen auf Jahreszeit-angemessene 11 bis 13 Grad. Lesen Sie auch: Das Wetter für Berlin und Brandenburg - immer aktuell

Die Parole am heutigen Montag kann also nur sein: Ab in die Sonne! Raus ins Grüne! Das letzte Mal in diesem Jahr Sommer tanken, bevor in Berlin erwartungsgemäß der Wetter-Vorhang fällt und die graue Jahreshälfte beginnt. Was also tun an diesen herrlichen Oktober-Montag?

Wetter in Berlin: In der Oktobersonne Eis essen

Warum nur macht der Verzehr von Eis so glücklich? Eisgenuss bedeutet Kindheitserinnerungen, Jugenderlebnisse und neben bekannten auch immer neue Geschmackseskapaden. Rund 160 Eisdielen versorgen Berlinerinnen und Berliner jeden Alters. Wir haben den Test gemacht, vorzugsweise kleinere Eisdielen ausprobiert, dort, wo es qualitativ hochwertiges und handwerklich produziertes Eis gibt - und maximal sechs Punkte vergeben: für Kugelgröße, Geschmack und Sortenvielfat. Geheimtipps und Kult-Läden - Hier gibt's das beste Eis Berlins.

Schwimmen gehen: Im Kreuzberger Prinzenbad - natürlich draußen

Hunderte tapfere Kreuzberger und andere Berliner trotzen dem Herbst und schwimmen auch bei 14 Grad Wassertemperatur weiter im Freibad. Das Prinzenbad hat in diesem Jahr bis Ende Oktober vormittags geöffnet und täglich kämen 150 bis 250 Besucher zum Schwimmen. Wegen der Energiekrise werde das Wasser nicht mehr beheizt, nur etwas Solarenergie stehe zur Verfügung. „Aktuell beträgt die Wassertemperatur circa 14,5 Grad.“ Manche Schwimmer tragen daher Neoprenanzüge. Noch bis zum 28. Oktober kann das Prinzenbad unter dem Motto „So cool schwimmt nur Berlin“ werktags von 7.30 bis 14.00 Uhr besucht werden. Auch im vergangenen Jahr war das Bad im Oktober geöffnet, allerdings mit beheiztem Wasser. Alle Infos zur Herbst-Aktion im Kreuzberger Prinzenbad lesen Sie hier.

Biergarten in Berlin: Unverhoffte Saison-Verlängerung

Der Biergarten Zenner im Treptower Park.

Berlins Biergärten bieten auch im Oktober wunderschöne Aussichten, kühle Getränken und die ein oder anderen Speisen. Neben den über Berlin hinaus bekannten Klassikern wie dem Prater-Biergarten in Prenzlauer Berg oder dem Zollpackhof im Regierungsviertel überraschen immer wieder auch kleine Restaurants mit lauschigen Terrassen und einem ausgefeilten gastronomischen Konzept - mal urig-rustikal, mal im Stil des Fine Dining. Die Berliner Morgenpost hat die Biergärten der Hauptstadt besucht. Unsere Top-Auswahl der Berliner Biergärten mit Öffnungszeiten, Adressen, dem Angebot und Reservierungshinweisen finden Sie hier.

Pilze suchen: Das sind die Hotspots in Berlin

Herbst ist Pilzzeit und Pilzsuchen ist im Trend. Nicht nur im Wald können Sammelnde fündig werde.

Geht stilecht natürlich auch bei Schmuddel-Wetter, schöner ist es freilich bei sommerlichen Sonnenschein: Pilze suchen. Auch in Berlin kann man erfolgreich sammeln. Als Pilzgebiete in Berlin werden immer wieder folgende Stellen: Grunewald, Plänterwald, das Gebiet um den Müggelsee, der Tiergarten. Allerdings wird dazu geraten, im städtischen Raum Pilze auf Bäumen zu sammeln und nicht vom Boden – wegen der pinkelnden Hunde. Außerdem sollten Sammelnde auf Champignons verzichten, da diese in Städten häufig schwermetallbelastet seien und es zudem einige giftige unter ihnen gäbe. Außerhalb der Stadt eignen sich die Kieferforste Brandenburgs. Alle Tipps zum Pilzesammeln in Berlin und Brandenburg finden Sie hier.

Ausflüge ans Wasser in Berlin und Brandenburg

Biotop für Tiere und Pflanzen – und ein Ort, an dem Städter zur Ruhe kommen können: die Seenkette bei Caputh im Südwesten Berlins.

Immer an der Havel entlang, ab zur Rummelsburger Bucht, ein Traumstrand nördlich von Berlin: In der Hauptstadt und drumherum gibt es unendlich viele Ausflugsziele für Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer und Wassersportler. Zehn Ausflugstipps, wo man Natur hautnah erleben kann und ans Wasser kommt - in der Hauptstadt Berlin und im Umland.

Drachen steigen lassen

Viel Platz ist auf dem Tempelhofer Feld.

Geht an böigen Herbsttagen, klappt aber auch im Spätsommer: Einige Orte in der Hauptstadt können ideale Windverhältnisse bieten, um kleine und große, bunte und einfarbige Drachen in allen erdenklichen Formen steigen zu lassen. Hier die elf besten und luftigsten Orte zum Drachensteigen lassen in Berlin.