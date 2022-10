Wetter - In Berlin wird es am Montag so warm wie in Nizza

Südwestwind bringt noch einmal das Sommer-Feeling zurück. Am Montag wird es in Berlin so warm wie in Nizza.

Wetter Berlin Goldener Oktober - So warm wird es am Montag in Berlin

Der Sommer meldet sich noch einmal zurück, und das Mitte Oktober. Dank einer südwestlichen Strömung wird milde Luft nach Berlin gebracht. Dabei steigen die Temperaturen, die am Sonntag schon 21 Grad betrugen, noch einmal an. Tatsächlich wird es laut den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes bis zu 23 Grad warm, andere Vorhersagedienste sehen sogar bis zu 25 Grad voraus - in Nizza herrschen am Montag 22 bis 23 Grad, in Athen sind es gerade mal 21 Grad und in Barcelona 24 Grad.

Das Wetter am Montag in Berlin: Immer wieder ziehen Wolkenfelder durch, oftmals ist es aber heiter. Der Deutsche Wetterdienst spricht von "ungewöhnlich hohen Temperaturen". Dabei werden es in der Uckermark bis zu 21 Grad, um 23 Grad in Berlin und sogar bis zu 25 Grad in der Niederlausitz. Auf Mallorca herrschen nur drei Grad mehr.

Wetter in Berlin - Ab Dienstag wird es kühler

Erst in der Nacht zu Dienstag verdichtet sich die Bewölkung, vom Norden Brandenburgs zieht über Berlin Regen hinweg, der lokal auch kräftiger ausfallen kann.

Am Dienstag heitert es ab dem Mittag in Berlin auf, die Temperaturen steigen "nur" noch auf 16 bis 18 Grad, am Mittwoch werden es sogar nur noch 12 bis 14 Grad.

Das Wetter für Berlin und Brandenburg - immer aktuell.

