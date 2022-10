Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Herzberg (Mark) (dpa/bb). Ein Mann ist bei einem frontalen Zusammenstoß seines Wagens mit einem Sattelzug bei Herzberg (Mark) (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ums Leben gekommen. Der 31-Jährige sei am Freitag auf der Bundesstraße B 167 aus Grieben in Richtung Herzberg gefahren, als sein Auto aus bisher unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sein Fahrzeug sei frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert. Der 31-Jährige starb noch am Unfallort, seine 29 Jahre alte Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 68 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt.

