Mietenregister, 13. Bezirk: CDU mit Forderungskatalog

Berlin (dpa/bb). Mit einem umfangreichen Katalog aus verschiedenen Maßnahmen will die Berliner CDU-Fraktion das Problem der steigenden Mieten besser in den Griff bekommen - und sich zugleich auch als moderne Großstadtpartei positionieren. Dabei gehe es um einen «Dreiklang aus Mieterschutz, Neubau und Eigentumsförderung», heißt es in dem rund 30-seitigen Papier mit mehr als 35 einzelnen Forderung und Vorschlägen, dass die Fraktion bei einer Klausurtagung am Wochenende in Düsseldorf beschloss. Der Titel lautete: «Faires Wohnen für alle.»

Der Schutz der Mieter soll mit einem sogenannten Mietenkataster, einer Registrierung aller Wohnungen und der jeweiligen Mieten, verbessert werden. So sollen gesetzliche Mietobergrenzen leichter festzustellen sein. Es soll unter anderem eine unabhängige Mieten-Prüfstelle geben, die als Schiedsstelle Wucher-Mieten verhindert sowie neue Regeln bei der Modernisierungsumlage und beim Wohnungstausch.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für mehr neue Wohnungen soll der Rand des Tempelhofer Feldes bebaut werden können. Außerdem will die CDU-Fraktion langfristig einen neuen 13. Bezirk für Berlin bauen lassen, zum Teil würde der in Brandenburg liegen: «Vielleicht im Norden zwischen Pankow, Buch, Bernau und Oranienburg. Vielleicht im Westen zwischen Spandau, Zehlendorf, Potsdam und Falkensee oder im Süden zwischen Lichtenrade, Rudow und Rangsdorf.»

© dpa-infocom, dpa:221016-99-145583/2 (dpa)