Solidaritäts-Proteste mit im Iran Inhaftierten in Städten

Berlin/Frankfurt/Main/Hamburg. Wegen des Brands im Ewin-Gefängnis im Norden Teherans ist es am Samstagabend in mehreren deutschen Städten zu spontanen Solidaritätsbekundungen mit den politisch Inhaftierten im Iran gekommen. In Berlin versammelten sich nach Angaben der Polizei Menschengruppen vor dem Auswärtigen Amt und vor der iranischen Botschaft zu Demonstrationen. Die genaue Teilnehmerzahl konnte die Polizei am Abend noch nicht mitteilen. Die Proteste verliefen friedlich und ruhig. Auch in Frankfurt und Hamburg versammelten sich am späten Abend spontan mehrere Menschen vor den iranischen Generalkonsulaten. In Hamburg lief die Versammlung bis in die frühen Morgenstunden. Die Teilnehmer seien aufgeregt, aber friedlich geblieben, teilte die Polizei mit. Sie hätten Solidarität mit den politisch Inhaftierten im Iran gefordert.

© dpa-infocom, dpa:221016-99-143819/3 (dpa)