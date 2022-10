Diese Konzerte sollten Fans diese Woche nicht verpassen

Welche Konzerte finden in der vierten Oktoberwoche in Berlin statt? Hier gibt es alle wichtigen Informationen.

Jeden Tag kann man in Berlin einen anderen Liveauftritt sehen. Hier gibt es Tipps, welche Auftritte sich besonders lohnen, welche Acts sich Fans in dieser Woche nicht entgehen lassen sollten und die wichtigsten Infos zu Tickets, Terminen und Auftrittsorten.

Welche Künstler und Bands kommen nach Berlin? Wer spielt in welchem Stadion oder Klub – und wer bringt auf seiner Tour neue Musik mit in die Hauptstadt? Das ist die Veranstaltungswoche 40 im Überblick:

Wann? 24. Oktober bis 30. Oktober 2022 (Kalenderwoche 43)

Wo? Admiralspalast, Astra Kulturhaus, Festsaal Kreuzberg, Frannz Club, Heimathafen Neukölln, Huxleys Neue Welt, SO36, Verti Music Hall

Wer kommt? Choir! Choir! Choir!, Don McLean, Kat Frankie, Lil Tecca, Muse, Perturbator, Ruts DC, Tedeschi Trucks Band, The Coronas, The Temptations and Four Tops

Das ist die Konzert-Woche in Berlin

Los geht es am Montag mit einem Auftritt der irischen Indie-Rockband Coronas im Frannz Club. Das etwas andere Konzert erleben Besucher am Dienstag im Heimathafen Neukölln, wenn Choir! Choir! Choir! das Publikum unter der Leitung von Nobu Adilman und Daveed Goldman zum Singen miteinlädt. Außerdem wird am Dienstag die US-amerikanische Bluesrock-Kombo Tedeschi Trucks Band in der Verti Music Hall spielen.

Fans des New Yorker Rappers Lil Tecca sollten sich den Mittwoch vormerken, denn dann stellt der US-Amerikaner sein neues Album "We Love You Tecca 2" im Astra Kulturhaus vor. Am Donnerstag kommt die Londoner Punk und Dub-Band Ruts DC für einen Auftritt ins SO36 nach Kreuzberg und am Freitag spielt der Franzose James Kent alias Pertubator zusammen mit der amerikanischen Electro-Industrial-Rockband Health im Heimathafen Neukölln. Außerdem tritt am Freitag die Ausnahmesängerin und Wahlberlinerin Kat Frankie mit ihrer aktuellen LP "Shiny Things" im Festsaal Kreuzberg auf und die englische Rockband Muse stellt bei einem intimen und exklusiven Abend im Admiralspalast ihr neues Album "Will of the People" vor.

Am Sonnabend besucht Mister "American Pie“ Don McLean die Hauptstadt im Rahmen seiner aktuellen Jubiläumstour und spielt ein Konzert im Admiralspalast. Und der Sonntag verspricht den Auftritt einer weiteren amerikanischen Legende, wenn The Temptations and Four Tops ihre “Magic Motown Moments" in den Admiralspalast bringen. Ebenfalls am Sonntag spielt die australische Singer-Songwriterin Courtney Barnett im Huxleys.

Konzerte diese Woche in Berlin: The Coronas (Frannz Club)

Die irische Indie-Rockband The Coronas kommt nach Deutschland und wird am 24. Oktober im Frannz Club auftreten. Mit im Gepäck haben die Coronas Songs aus ihren aktuellen Studioalben "Lost in the Thick of It" und "True Love Waits".

The Coronas, Montag, 24. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Frannz Club, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin-Pankow. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Choir! Choir! Choir! (Heimathafen Neukölln)

Das etwas andere Konzert: Bei Choir! Choir! Choir! bringen Nobu Adilman und Daveed Goldman dem Publikum das Singen bei. Die Show findet am 25. Oktober im Heimathafen Neukölln statt. Der Auftritt wird gefilmt und landet später bei YouTube für weitere Neugierige.

Choir! Choir! Choir!, Dienstag, 25. Oktober 2022, Einlass gegen 20.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 21.00 Uhr, Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Tedeschi Trucks Band (Verti Music Hall)

Tedeschi Trucks Band

Foto: Jean-Christophe Bott / picture alliance / dpa

Die Tedeschi Trucks Band macht auf ihrer aktuellen Tour Halt in Berlin und spielt am 25. Oktober in der Verti Music Hall. Mit im Gepäck hat die Bluesrock-Familie aus Florida Songs aus ihrem aktuellen Album "I Am the Moon".

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Tedeschi Trucks Band, Dienstag, 25. Oktober 2022, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr; Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Lil Tecca (Astra)

Der US-Amerikaner Lil Tecca ist zurück mit seinem Follow-Up Album "We Love You Tecca 2". Im Herbst geht der Rapper auf große "Tecca Loves You"-Tour und spielt am 26. Oktober 2022 eines von drei Deutschland-Konzerten im Astra Kulturhaus.

Lil Tecca, Mittwoch, 26. Oktober 2022, Einlass 19.00 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr, Astra Kulturhaus, Revaler Str. 99, 10245 Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg). Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Ruts DC (SO36)

Die legendäre reggae-beeinflusste UK-Punkband Ruts DC kommt nach Deutschland und spielt am 27. Oktober im SO36. Fans von Punk, Reggae und Dub sollten sich diesen Auftritt nicht entgehen lassen.

Ruts DC, Donnerstag, 27. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin-Kreuzberg. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Perturbator (Heimathafen Neukölln)

Zusammen mit der amerikanischen Electro-Industrial-Rockband Health und dem One-Man-Projekt Author & Punisher wird der Franzose James Kent alias Perturbator am 28. Oktober im Heimathafen Neukölln auftreten. Dieser Abend verspricht ein Fest für Fans von Dark-Electro und 80er-Synthesizer-Sound zu werden.

Perturbator, Freitag, 28. Oktober 2022, Einlass gegen 20.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 21.00 Uhr, Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Kat Frankie (Festsaal Kreuzberg)

Kat Frankie

Foto: pa

Im Oktober geht die Ausnahmekünstlerin Kat Frankie auf Tour und wird am 28. Oktober im Festsaal Kreuzberg auftreten. Mit im Gepäck hat die australische Sängerin, die seit Ende 2004 in Berlin lebt, Songs aus ihrer aktuellen LP "Shiny Things".

Kat Frankie, Freitag, 28. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Muse (Admiralspalast)

Der Sänger Matthew Bellamy der britischen Band Muse.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Muse bestätigen für den kommenden Herbst Europakonzerte im Rahmen ihrer "October Theatre Tour" und laden zu einem intimen und exklusiven Abend in den Berliner Admiralspalast ein. Mit im Gepäck hat die britische Rockband Songs aus ihrem brandaktuellen Album "Will of the People".

Muse, Freitag, 28. Oktober 2022, Einlass gegen 17.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Don McLean (Admiralspalast)

Don McLean auf Tour unterwegs

Foto: picture alliance/rtn radio tele nord

Don McLean wurde mit seinem Folk-Rock-Song American Pie zur Legende. Jetzt kommt der US-amerikanische Sänger nach Deutschland und spielt am 29. Oktober im Admiralspalast. Mit im Gepäck hat Don McLean neben einer Auswahl von Klassikern auch neuere Songs aus seinem 19. Studioalbum "Botanical Gardens".

Don McLean, Sonnabend, 29. Oktober 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Courtney Barnett (Huxleys Neue Welt)

Die australische Singer-Songwriterin Courtney Bartnett macht auf ihrer Europa-Tournee im Herbst Halt in Deutschland. Auf ihrer Tour wird Bartnett Songs ihres aktuellen Studioalbums "Things Take Time, Take Time" vorstellen. Als Support mit am Start: Hachiku!

Courtney Barnett, Sonntag, 30. Oktober 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 108-114, 10967 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: The Temptations and Four Tops (Admiralspalast)

15 Jahre sind die letzten gemeinsamen Deutschland-Konzerte dieser Legenden her. Jetzt kommt das Original aus Detroit im Oktober 2022 mit der „Magic Motown Moments Live“-Tour endlich live zurück und wird am 30. Oktober 2022 im Berliner Admiralspalast spielen. Fans dürfen sich auf Liveversionen von zeitlosen Klassiken wie "My Girl", "Papa Was A Rollin‘ Stone" oder "Baby I Need Your Loving" freuen.

The Temptations and Four Tops, Sonntag, 30. Oktober 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Das sind alle Konzerte im Wochenüberblick:

Montag, 24. Oktober 2022:

The Coronas (Frannz Club)

Dienstag, 25. Oktober 2022:

Choir! Choir! Choir! (Heimathafen Neukölln)

Tedeschi Trucks Band (Verti Music Hall)

Mittwoch, 26. Oktober 2022:

Lil Tecca (Astra)

Donnerstag, 27. Oktober 2022:

Ruts DC (SO36)

Freitag, 28. Oktober 2022:

Perturbator (Heimathafen Neukölln)

Kat Frankie (Festsaal Kreuzberg)

Muse (Admiralspalast)

Sonnabend, 29. Oktober 2022:

Don McLean (Admiralspalast)

Sonntag, 30. Oktober 2022:

Courtney Barnett (Huxleys Neue Welt)

The Temptations and Four Tops (Admiralspalast)

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Berliner Spielstätten:

