Depeche Mode live in Berlin 2023: Setlist & Vorband

Depeche Mode geben am 7. und 9. Juli Konzerte im Berliner Olympiastadion

Welche Songs spielen Dave Gahan und Martin Gore? Was steht auf der Setlist?

Gibt es eine Vorband? Darf ich eine Tasche mitnehmen? Alle Infos zur Show

Berlin. Depeche Mode kommen erstmals seit fünf Jahren wieder nach Berlin: Am 7. und 9. Juli treten Dave Gahan und Martin Gore unter dem Motto "Memento Mori" im Berliner Olympiastadion auf. Mit im Gepäck haben Depeche Mode Songs aus ihrem neuen Studioalbum sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Enjoy the Silence", "Just Can't Get Enough" und "Personal Jesus".

Memento Mori ist das 15. Studioalbum von Depeche Mode und der Nachfolger des von Fans wie Kritik gefeierten "Spirit" aus dem Jahr 2017. Seit dem überraschenden Tod des Keyboarders Andy Fletcher bestehen Depeche Mode nur noch aus dem Sänger Dave Gahan und dem Gitarristen und Co-Sänger Martin Gore. "Wir vermissen ihn", sagt Dave Gahan auf einer Presskonferenz in Berlin. Über das neue Album meinte Gahan: "Fletch hätte dieses Album geliebt. Wir freuen uns sehr darauf, es mit Euch zu teilen."

Bei ihren letzten Auftritten in Berlin löste die Band übrigens Verwunderung aus: Das Mangement von Depeche Mode hatte im Vorfeld der Shows eine eigene Bahn des Olympiabads angemietet.

Depeche Mode spielen am Freitag und am Sonntag Konzerte in Berlin.

Foto: picture alliance / Gonzales Photo/Lasse Lagoni |

Lesen Sie auch: Depeche Mode: Tod von Andy Fletcher sorgte für radikale Wende

Wo werden Depeche Mode auftreten?

Die beiden Open-Air-Konzerte finden im Olympiastadion (Olympischer Platz 1, 14053 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für die beiden Depeche Mode-Konzerte im Olympiastadion sind noch Tickets erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter erworben werden (ab 49,25 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag und Sonntag (7. und 9. Juli 2023) jeweils gegen 16.30 Uhr. Die Konzerte beginnen an beiden Abenden gegen 19.15 Uhr. Der Zeitplan im Überblick:

Einlass: 16.30 Uhr

Öffnung VIP-Bereiche: 17.00 Uhr

Jehnny Beth/Hælos: 19.15 Uhr

Depeche Mode: 20.15 Uhr

Ende der Veranstaltung: 22.30 Uhr

Martin Gore bei einem Live-Auftritt der aktuellen "Momento Mori"-Tour.

Foto: picture alliance / Gonzales Photo/Lasse Lagoni

Gibt es eine Vorband?

Ja! Am 7. Juli werden Depeche Mode von Jehnny Beth unterstützt. Die Französin ist Frontfrau der Gruppe Savages. Am 9. Juli unterstützt die britische Trip-Hop Gruppe Hælos.

Welche Songs werden Depeche Mode in Berlin spielen?

Neben den Songs des neuen Albums kann die Band auf eine reiche Auswahl an Hits und erfolgreichen Alben zurückgreifen. Zuletzt spielten Depeche Mode in Frankfurt mit dieser Setlist:

Speak to Me (Outro) My Cosmos Is Mine Wagging Tongue Walking in My Shoes It's No Good Sister of Night In Your Room (Zephyr Mix) Everything Counts Precious My Favourite Stranger Home Shake the Disease (Akustik-Version) Ghosts Again I Feel You A Pain That I'm Used To (Remix) World in My Eyes (Andrew Fletcher gewidmet) Wrong Stripped John the Revelator Enjoy the Silence

Zugabe:

Condemnation (Akustik-Version) Just Can't Get Enough Never Let Me Down Again Personal Jesus

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Wie komme ich zum Olympiastadion?

Komfortabel geht es mit der U-Bahn (U2) und S-Bahn (S3, S9) jeweils bis zur Station "Olympiastadion". Von da aus sind es nur wenige Minuten Fußweg. Alternativ kann man mit den Buslinien M49 und 218 bis zur Haltestelle "Flatowallee" erreichen. Auch von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Olympiastadion.

Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert stundenlange Wartezeiten entstehen. Wer trotzdem mit dem Auto kommen möchte, erreicht das Olympiastadion aus dem Westen über die Heerstraße, ansonsten über den Stadtring bis zur Ausfahrt Messedamm (aus dem Süden kommend) oder Abfahrt Kaiserdamm (von Norden kommend). Danach über den Theodor-Heuss-Platz und die Reichsstraße bis zum Olympiastadion. Rund um das Olympiastadion Berlin gibt es mehrere öffentlichen Parkplätzen, die auch bei Veranstaltungen (teilweise gebührenpflichtig, ca. 10 Euro) genutzt werden können.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Taschen nur bis max. DIN A4 (21cm x 29,7cm). Um Wartezeiten beim Einlass zu minimieren, bittet der Veranstalter alle Konzertbesucher darum, generell von der Mitnahme von Taschen abzusehen. Es gibt vor Ort keine Möglichkeit die Taschen abzugeben. Der Einlass wird mit kleineren Taschen (Bauchtaschen, kleine Umhängetaschen, Clutches) zwar gewährt, gebeten wird allerdings darum, sich auf ein absolut notwendiges Minimum (z. B. Geld, Medikamente) zu beschränken.

Erlaubt sind Gehhilfen, Sitzkissen und alkoholfreie Getränke im Karton bis maximal 0,25 Liter. Nicht erlaubt sind unter anderem: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, Stative, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen im Olympiastadion.

Depeche Mode live in Berlin 2023, Freitag, 7. Juli 2023, und Sonntag, 9. Juli 2023; Einlass ca. 16.30 Uhr; Konzertbeginn jeweils 19.15 Uhr, Olympiastadion, Olympischer Platz 1, 14053 Berlin