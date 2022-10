Verkehr in Berlin: Wo am Sonntag Autofahrern Stau droht

Am Sonntag gibt es zahlreiche Sperrungen in der Berliner Innenstadt. Wo Sie mit Staus rechnen müssen.

Bauarbeiten, Läufer, Dreharbeiten, Konzerte: Am Sonntag kommt es in der Berliner City zu umfangreichen Sperrungen. Hier die Behinderungen am Sonntag im Verkehr in Berlin laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) im Überblick:

Strausberger Platz (Friedrichshain) - Bereits seit 1 Uhr in der Nacht gibt es umfangreiche Sperrungen rund um den Strausberger Platz. So ist die Karl-Marx-Allee zwischen Straße der Pariser Kommune und Otto-Braun-Straße für den Kfz-Verkehr vollständig gesperrt. Radfahrer und Fußgänger müssen zweitweilige Sperrungen von fünf bis zehn Minuten hinnehmen. Grund sind Dreharbeiten. Die Sperrungen dauern bis 22 Uhr.

: Wegen des Konzerts von Apache 207 in der Mercedes Benz Arena kann es vor 20 Uhr im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kommen. Stadion An der Alten Försterei (Köpenick) : Der 1. FC Union Berlin empfängt am Sonntag ab 17.30 Uhr Dortmund zum Bundesligaspiel. Deshalb kommt es An der Wuhlheide, Spindlersfelder Straße und Bahnhofstraße zu Einschränkungen. Besucher sollten öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

: Der 1. FC Union Berlin empfängt am Sonntag ab 17.30 Uhr Dortmund zum Bundesligaspiel. Deshalb kommt es An der Wuhlheide, Spindlersfelder Straße und Bahnhofstraße zu Einschränkungen. Besucher sollten öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Leipziger Straße (Mitte) : An der Kreuzung Leipziger Straße und Wilhelmstraße kann es von 13 Uhr bis 16.30 Uhr zu Behinderungen kommen.

: An der Kreuzung Leipziger Straße und Wilhelmstraße kann es von 13 Uhr bis 16.30 Uhr zu Behinderungen kommen. Max-Schmeling-Halle (Prenzlauer Berg) : Im Bereich Schönhauser Allee, Gleimstraße und Eberswalder Straße kann es wegen eines Handballspiels vor 17.30 Uhr zu Verkehrsstörungen kommen. Besucher sollten wegen fehlender Parkplätze öffentliche Verkehrsmittel benutzen.

: Im Bereich Schönhauser Allee, Gleimstraße und Eberswalder Straße kann es wegen eines Handballspiels vor 17.30 Uhr zu Verkehrsstörungen kommen. Besucher sollten wegen fehlender Parkplätze öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Platz der Republik (Mitte) : Unter dem Motto "Freie Menschen" zieht von 14 bis 18 Uhr eine Demonstration über Platz der Republik, Paul-Löbe-Allee, Otto-v.-Bismarck-Allee, Konrad-Adenauer-Straße, Reinhardtstraße, Luisenstraße, Wilhelmstraße, Unter den Linden und Pariser Platz.

: Unter dem Motto "Freie Menschen" zieht von 14 bis 18 Uhr eine Demonstration über Platz der Republik, Paul-Löbe-Allee, Otto-v.-Bismarck-Allee, Konrad-Adenauer-Straße, Reinhardtstraße, Luisenstraße, Wilhelmstraße, Unter den Linden und Pariser Platz. A111 (Reinickendorf) - Ab 22 Uhr wird die A111, der Reinickendorf-Zubringer für die Fahrbahnsanierungsarbeiten gesperrt, und zwar stadtauswärts zwischen Holzhauser Straße und Waidmannsluster Damm. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 23. Oktober, 5 Uhr. Die Umleitungen sind ausgeschildert und führen über Holzhauser Straße - Berliner Straße und Karolinenstraße zum Waidmannsluster Damm.

