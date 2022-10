Geldautomat in Bank in Berlin-Köpenick gesprengt

Berlin (dpa/bb). Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Berlin-Köpenick gesprengt und sind mit der Beute entkommen. Dabei wurden sowohl der Geldautomat als auch eine Wand in der Bank zerstört, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach brachen die Diebe in der Nacht zu Samstag in die Bankfiliale in einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße ein. Sie sprengten den Geldautomaten und flüchteten mit der Beute auf Fahrrädern.

Wie viel Geld die mutmaßlichen Täter erbeutet haben, wollte die Polizei nicht bekannt geben, da es sich hierbei um Täterwissen handele.

Es ist bereits der vierte Geldautomat, der in Berlin in den vergangenen vier Wochen gesprengt wurde. Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

