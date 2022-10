Berliner BVV-Vorsteher solidarisieren sich mit Kollegin

Kerstin Köppens Amtskollegen beklagen eine schlechte Personalausstattung in allen Berliner BVV-Büros.

Berlin. Es waren keine leichten Tage für Kerstin Köppen (CDU). Die BVV-Vorsteherin von Reinickendorf musste viel Kritik einstecken in den vergangenen Tagen, doch nun erhält sie Unterstützung von ihren Kollegen aus den anderen Bezirken. Der Rat der Vorsteherinnen und Vorsteher hat ihr seine Solidarität ausgesprochen.

Der Hintergrund: Köppen hat am Dienstagmittag die Bezirksverordnetenversammlung des folgenden Tages überraschend abgesagt, ohne sich mit den Vertretern der Fraktionen oder dem Ältestenrat zu besprechen. Das ist ein mehr als ungewöhnlicher Vorgang.

Die Reinickendorfer SPD warf ihr „absolutistisches“ Verhalten vor. Köppen hatte sich einzig mit Bürgermeister Uwe Brockhausen (SPD) ausgetauscht und auf ihren wegen Krankheit akut aufgetretenen Personalmangel hingewiesen. Laut Köppen wollte er ihr aber nur zwei Azubis zum Aufbau von Stühlen im Versammlungssaal schicken. Sie lehnte ab. Brockhausen hingegen sagt, dass er Köppen qualifizierte Kräfte aus dem Bezirksamt zur Verfügung stellen wollte.

Prekäre Situation in allen Büros

Nun hat der Zusammenschluss der zwölf Berliner Bezirksverordnetenversammlungen, der Rat der Vorsteherinnen und Vorsteher, Stellung genommen und auf die prekäre Situation hingewiesen. Um ihre „wichtige Aufgabe der Organisation und Repräsentation der bezirklichen demokratischen Prozesse“ wahrnehmen zu können, seien sie auf eine gute Personalausstattung der Büros angewiesen, allerdings sei das nicht der Fall.

„Seit vielen Jahren setzen wir uns dafür ein, dass die Personalausstattung der BVV-Büros verbessert wird - leider ohne durchdringenden Erfolg!“ Sie seien von der gesamten Bezirksverwaltung abhängig und um eine bestmögliche Zusammenarbeit bemüht, betonen die Vorsteher. „Seit Jahren erleben wir jedoch in vielen Bezirken ein Unverständnis über die Arbeit unserer Büros, die Kompetenzen und vor allem die Notwendigkeit im Sinne lebendiger Demokratie.“

Zu viele Aufgaben für die Büros

Die Vorsteher klagen weiter, dass sie generell „nicht als Teil der Verwaltung angesehen oder auffällig oft übergangen und ignoriert“ würden. Ihr Fazit: Die Verantwortung für die Absage der BVV Reinickendorf allein bei Kerstin Köppen zu suchen treffe „nicht den Kern der Sache“. Vielmehr sei es mittlerweile ein systematisches Problem. „Die Aufgaben der Büros sind mit der Zahl der Fraktionen in der BVV gewachsen und es sind mit Blick auf die Fraktionszuschüsse erhebliche Herausforderungen hinzugetreten.“ Personal sei schwer zu finden, denn die Bezahlung in den BVV-Büros entspreche nicht den Erfordernissen. „Die Situation in Reinickendorf ist nur die Spitze des Eisberges.“ Ihr Fazit: „Eine Sitzung der BVV absagen zu müssen, weil die Leistungsfähigkeit des BVV-Büros von der kommunalen Politik und der Bezirksverwaltung nicht gewährleistet werden kann, ist sehr bitter und gefährdet letztendlich unsere Demokratie.“

