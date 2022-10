24-Jähriger von Unbekannten im Volkradpark niedergestochen

Berlin (dpa/bb). Ein 24-jähriger Mann ist in Berlin-Friedrichsfelde von zwei unbekannten Männern mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht zu Freitag von zwei Männern im Volkradpark angesprochen und danach unmittelbar niedergestochen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach war der 24-Jährige noch in der Lage, den Notruf der Berliner Feuerwehr zu wählen und seine Verletzung zu melden. Die von der Feuerwehr alarmierten Polizeikräfte fanden den jungen Mann wenig später mit einer schweren Stichverletzung am Bauch auf dem Boden des Volkradparks liegend. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen.

