Verkehr Weniger Interesse an Führerscheinen in Berlin

Berlin (dpa/bb). Das Interesse an Führerscheinen ist in den vergangenen Jahren in Berlin zurückgegangen. Rund 41.600 Führerscheine für Autos, Motorräder, Lastwagen und Busse wurden im vergangenen Jahr erteilt. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der FDP hervor. 2017 wurden noch rund 46.000 Führerscheine ausgestellt, 2019 waren es sogar 48.300. Vermutlich hängt der Rückgang in den vergangenen beiden Jahren auch mit der Corona-Pandemie zusammen.

Für das Fahren von Autos (B-Klassen) wurden 2021 rund 31.000 Führerscheine ausgegeben. Auf dem zweiten Platz folgten rund 5600 Fahrerlaubnisse für Motorräder (A-Klassen). Knapp 3100 Mal ging es um das Fahren von Lkw (C-Klassen) und 775 Mal um Busführerscheine (D-Klassen).

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie viele Berliner insgesamt einen Führerschein haben, lasse sich nicht sagen, so der Senat. Weil die Register der Führerscheininhaber nicht abgeglichen würden mit dem Melderegister der Einwohner.

© dpa-infocom, dpa:221014-99-129381/3 (dpa)