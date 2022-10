Verkaufsoffene Sonntage in Berlin: Plötzliche Wende – Lösung in Sicht

Ein neues Gutachten bringt Bewegung in den Streit um verkaufsoffene Sonntage im Advent. Verdi lehnt eine Einigung aber weiter ab.

Ein neues Gutachten der Wirtschaftsverwaltung soll die Ladenöffnung an zwei Adventssonntagen nun doch möglich machen.

Shopping in Berlin

Shopping in Berlin Verkaufsoffene Sonntage: Plötzliche Wende – Lösung in Sicht

Berlin. Im Streit um die Sonntagsöffnung an zwei Adventstagen könnte es nun doch noch zu einer Lösung kommen. Nach Angaben von Wirtschaftsstaatssekretär Michael Biel liegt ein neues Gutachten vor, das den Weg für eine Öffnung aufzeigt.

Das Gutachten habe Fakten und Zahlen zusammengetragen, die die „Grundlage dafür bieten, eine rechtskonforme Öffnung zu ermöglichen“, sagte Biel am Donnerstag im Arbeitsausschuss. Das Gutachten werde derzeit in der Verwaltung bewertet und soll in wenigen Tagen allen Beteiligten zur Verfügung gestellt werden.

Die Aussage Biels überrascht, weil es noch in einer Stellungnahme der Arbeitsverwaltung vom Vortag heißt, dass die notwendigen Informationen dazu nicht vorlägen und der Senat deshalb die geplanten Adventsöffnungen nicht anordnen könne.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Verkaufsoffene Sonntage in Berlin: Bundesverwaltungsgericht setzt enge Grenzen

Bei dem Streit geht es um die Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts vom März dieses Jahres. Das Gericht hatte die Sonntagsöffnung zwar grundsätzlich für zulässig erklärt, sie aber gleichzeitig an strenge Vorgaben geknüpft.

Die Verwaltung muss demnach fundiert darlegen, dass die Veranstaltungen, die als Anlass für die Sonntagsöffnung dienen, mehr Besucher anziehen als Berliner am Sonntag einkaufen gingen. Solche Daten gebe es aber nicht, hieß es bis zuletzt aus der Verwaltung und vom Handel.

Dieses Zahlenwerk ist laut Gericht aber notwendig, um eine Sonntagsöffnung rechtssicher anordnen zu können. Wenn die Stadt nicht nachweisen kann, dass etwa eine Messe mehr Teilnehmer hat als reguläre Shopper unterwegs sind, kann die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi jederzeit mit guter Aussicht auf Erfolg dagegen klagen. Daran scheiterte bislang eine Anordnung der Verwaltung für die Ladenöffnung am ersten und dritten Adventssonntag.

Handel setzt auf zusätzliche Umsätze im Advent

Nun lässt das Gutachten der Wirtschaftsverwaltung einen anderen Schluss zu – sehr zur Freude des Handels. Der Hauptgeschäftsführer des Berliner Handelsverbandes, Nils Busch-Petersen, wies am Donnerstag im Ausschuss erneut auf die Bedeutung der zusätzlichen Öffnungstage für den stationären Einzelhandel hin.

Die Branche sei bereits durch Corona stark geschwächt und leide durch die harte Konkurrenz des Onlinehandels – der auch am Sonntag möglich ist. Es gebe zudem verlässliche Zahlen dazu, dass durch die Sonntagsöffnungen zusätzliche Einnahmen erzielt würden, die dem stationären Handel helfen könnten, die Krisensituationen zu überstehen.

Verdi lehnt die Sonntagsöffnung ab

Verdi hatte zuvor auf die Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts verwiesen, erneut keine Zustimmung für die Adventsöffnung erteilt und sich damit den Klageweg offengehalten. Eine zusätzliche Öffnung widerspreche zudem dem Trend, in Krisenzeiten Energie einsparen zu wollen, sagte die zuständige Verdi-Gebietsleiterin Conny Weißenbach.

Zuletzt hatte Verdi vor Gericht die Praxis gestoppt, alle vier Adventssonntage die Läden zu öffnen. Auch die im Advent stattfindende „Art Week“ wurde nicht als hinreichender Anlass für offene Geschäfte anerkannt. Verdi sieht am Sonntag geöffnete Geschäfte grundsätzlich als einen Verstoß gegen die Sonntagsruhe, der Handelsverband drängt auf mehr Freiheit, um das Weihnachtsgeschäft zu retten.