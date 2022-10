Neuer Tunnel „Franziska“ sichert die Energiewende

Berlin. „Candela“ wartet schon in 30 Meter Tiefe im Schacht unter der Rudolf-Wissell-Autobahnbrücke. Der Bohrer wird sich in den nächsten beiden Jahren auf 6,7 Kilometer Strecke tief unter dem Berliner Untergrund Richtung Charlottenburg und weiter bis zum Umspannwerk Mitte graben und dabei einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Berlin leisten. Der ostdeutsche Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz baut seine Infrastruktur in der Stadt mit seiner „Tunneldiagonale“ erheblich aus, um sich für den erwarteten Zuwachs des Stromverbrauchs zu wappnen.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey kam auf die Baustelle, um Bohrer und Bauwerk zu taufen. Und weil Tunnel stets nach der Patin benannt werden, heißt das Rohr mit seinen drei Metern Durchmesser nun auf alle Zeiten „Franziska“. Pastor Dirk Koeppe von der Landeskirchlichen Gemeinschaft Westend sprach den Segen, ehe zwei Arbeiter in den Schacht hinabgelassen wurden, um in bergmännischer Tradition eine Statue der Schutzheiligen Barbara für den Beistand und eine Uhr als Symbol für die Maschine in eine Nische zu stellen.

„Sie sei ein bisschen aufgeregt“, bekannte Giffey, so etwas habe sie noch nie gemacht, noch nie sei ein Tunnel nach ihr benannt worden. Ehe die gebürtige Brandenburgerin textsicher das Steigerlied mitsang, dankte sie den Arbeitern, dass sie diese „Arbeit unter Tage“ machten, damit die Stadt „weiter unter Strom“ stehe. Sie erklärte, dass Berlin auf keinen Fall einen Blackout wolle in seinem 36.000 Kilometer Kabel umfassenden Stromnetz. Sie erklärte noch einmal, dass es vielleicht sein könnte, dass bei einer Netzüberlastung einzelne Netzwaben abgeschaltet werden müssten, um Schäden an den Anlagen zu verhindern. Das sei aber alles nicht wahrscheinlich und habe mit Stromsparen nichts zu tun.

Zehn bis 25 Meter werden pro Tag gebohrt

Um das Ziel zu erreichen, bis 2040 90 Prozent seines Kohlendioxid-Ausstoßes zu vermeiden, müsse die Stadt mit Brandenburg zusammenarbeiten. Damit die Energiewende gelingt, sei die Stärkung flexibler Netze ein wichtiger Beitrag. Große Aufgaben also für die Bohrmaschine. Zehn bis 25 Meter pro Tag wird sich Candela, lateinisch für "Kerze", nun durch den Berliner Sandboden fressen, ehe sie 2024 in Mitte ankommt. Dass die Bohrung in 30 Meter Tiefe stattfindet, sei gut, sagte Peter Hoppe, der technische Leiter der Berliner Niederlassungsleiter der Spezialbaufirma Implenia. Die Geologie sei berechenbarer, das Risiko, auf Findlinge zu stoßen, geringer, und U-Bahntunnel oder Tiefgaragen würden unterquert.

Die Tunnelbohrung findet im 30 Metern Tiefe statt.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Das Besondere an der extra für dieses Projekt gebauten Vortriebsmaschine ist der vergleichsweise geringe Durchmesser, der eben kleiner sei als bei Bahn- oder Straßentunneln. Die „Bärlinde“, mit der Hoppe und seine Leute den Tunnel für die U-Bahnlinie 5 Unter den Linden gebohrt haben, sei viel größer. Entsprechend einfacher sei es gewesen, die nötige Logistik hinter dem Bohrer anzuordnen, die das abgegrabene Erdreich mit Wasser und einer Mischung aus Tonmineralien zu vermengen, an die Oberfläche zu pumpen und über ein zweites Rohr wieder frische Flüssigkeit heranführt. Deshalb sei „Bärlinde“ insgesamt nur zwölf Meter lang gewesen, „Candela“ bringt es bei einem Gewicht von 408 Tonnen auf 155 Meter. Weil eine solche Länge nie in einen Zugangsschacht passen würde, werden einzelne Elemente heruntergelassen und an die Maschine angekoppelt.

Die Investitionskosten liegen bei 350 Millionen Euro

Für 50 Hertz bedeutet die Kabeldiagonale eine riesige Investition. 350 Millionen Euro lässt sich der Netzbetreiber allein diesen Tunnel kosten, 90 Millionen sind bereits verbaut. Unter anderem in Lüftungsschächten, von denen einer schon seit Monaten die Straße des 17. Juni zum Teil blockiert. Konzernchef Stefan Kapferer unterstrich die Bedeutung des Vorhabens. Die Kabeldiagonale sei eine der Hauptschlagadern der Berliner Energieversorgung. Man ersetze mit der neuen Trasse ab 2028 eine bestehende Leitung von 1978 und steigere damit die Stromtragfähigkeit von 1900 auf 2500 Ampere.

„Berlin wird mehr Strom verbrauchen in den nächsten Jahren“, sagte Kapferer. Für Elektroautos, für die Umstellung der Fernwärme von Kohle und Gas auf elektrische Energie, für neue Rechenzentren und Wärmepumpen, und für industrielle Prozesse eine wachsende Bevölkerung. Für das gesamte Versorgungsgebiet im Osten Deutschlands geht der Manager von 30 Prozent mehr Stromverbrauch bis 2030 aus, der überwiegend aus Windkraft und Photovoltaik gedeckt werden müsse. „Der Ausbau der Kabeldiagonale ist ein wichtiger weiterer Schritt auf dem Weg hin zu unserem Ziel, im Jahr 2032 im Mittel 100 Prozent des Strombedarfs in unserem Netzgebiet durch erneuerbare Energien zu decken“, sagte Kapferer, dessen Unternehmen seinen Sitz in einem markanten Neubau am Hauptbahnhof hat. Bisher transportiert 50 Hertz durch seine Leitungen 70 Prozent Grünstrom.

Es sei nicht das letzte Projekt in Berlin, sagte Kapferer. Man habe die Planungen für zwei weitere unterirdische Trassen aus dem Norden und aus dem Süden in Richtung zum Potsdamer Platz begonnen. Er hoffe, sagte er in Richtung Giffey, dass man auch weiterhin gut mit den Behörden zusammenarbeiten werde, wenn es um Genehmigungen für Aufstellplätze gehe. „Wir werden nicht überall das Glück haben, unter einer Autobahnbrücke zu arbeiten“, sagte Kapferer.