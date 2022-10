Schrott-Roller und Hundekot - Müll an der Residenzstraße

Berlin. Anwohner Johannes Peters ist vor vier Jahren „aus der rheinischen Provinz“ an die Residenzstraße gezogen. „Dass es hier anders ist, war mir klar. Aber so … es wird immer schlimmer.“ Peters ist sichtlich aufgebracht. Er hat sich zum anderthalbstündigen Kiez-Rundgang von Bettina König (SPD) am Franz-Neumann-Platz eingefunden. König sitzt für Reinickendorf-Ost im Abgeordnetenhaus. Auch Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen (SPD) und Vertreter der BSR sind dabei.

Vermüllte Nachbarschaft erregt Unverständnis in Reinickendorf

„Nachts laufen die Ratten hier kreuz und quer über die Straße“, sagt Anwohner Peters und zeigt auf die Fahrbahn der Simmelstraße. Dort, wo ein Poller Autos an der Durchfahrt hindert, wuchert Gestrüpp. „Es war noch schlimmer“, sagt Peters. Er hat selbst angepackt und Brennnesseln herausgerupft. „Weil immer mehr Müll reingeworfen wird, je höher das Gestrüpp ist.“

Aber nicht nur im Gestrüpp: Hier steht ein Schränkchen, dort liegen Plastikfolie und Kleidungsstücke und sauber eingetüteter Hundekot, der allerdings auf die Baumscheiben geschmissen wurde. „Mülleimer gibt es hier eigentlich genug“, stellt König fest. Sie hat früher selbst im Kiez gewohnt. „Warum liegt hier eigentlich soviel Laub herum?“, fragt König.

„Das liegt daran, dass wir viel Laub haben“, sagt Cornelia Böhm, Leiterin des Regionalzentrums Nordost der BSR, und gibt dann aber zu, dass zuerst die Hauptstraßen gereinigt wurden und der Kiez wohl noch nicht dran war. Aber sie macht sich einen Vermerk.

Dilemma Fahrzeugwrack: Eigentumsrecht trifft auf Ästhetik

Als nächstes bleibt die Gruppe vor zwei Motorroller-Wracks stehen. Die BSR ist für die Entsorgung nicht zuständig und Bürgermeister Uwe Brockhausen erklärt als studierter Jurist, dass es gar nicht so einfach sei, sie abzutransportieren. „Für uns sehen sie vielleicht wie Wracks aus, aber morgen kommt vielleicht der Besitzer und sagt, er wollte damit gerade losfahren“, umreißt Brockhausen schmunzelnd die problematische Kontaktzone von Eigentumsrecht und ästhetischem Empfinden.

Man muss also erst einmal lange Fristen setzen. Was schnell klar wird: Es ist schwer, rechtssicher zu handeln. Vor allem, wenn es verschiedene Zuständigkeiten gibt: In den Parks ist meist das Grünflächenamt für Müll zuständig, aber manchmal auch die BSR. Für illegal hinterlassenen Bauschutt ist die BSR nicht zuständig. Außer in einem aktuellen Pilotversuch in Tempelhof und Steglitz. Das Ordnungsamt nimmt illegalen Sperrmüll nur auf, beseitigt ihn manchmal aber auch selbst.

Wie es denn wäre, wenn die BSR einfach alles sauber macht? Auf die einfache Frage folgt eine lange Erklärung, warum das sehr kompliziert wäre. „Aber es kommt auch auf die Hilfe der Bürger an, ihre Stadt sauber zu halten.“ Anwohner Peters hat BSR-Vertreterin Cornelia Böhm das Versprechen abgetrotzt, den Mülleimer am U-Bahnhof auf die andere Seite zu hängen, weil dort mehr Leute entlang laufen. „Manchmal sind es die kleinen Dinge, die schon etwas helfen“, hofft Bettina König. „Aber wir müssen dranbleiben an dem Thema. Das erledigt sich nicht von selbst.“

