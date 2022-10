Polizei sucht Leergutbon-Diebe aus Schulzendorf

Schulzendorf (dpa/bb). Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei in Brandenburg nach zwei Leergutbon-Dieben. Die Männer öffneten am 9. Juni gewaltsam einen Spendenkasten mit den Bons darin in einem Supermarkt in Schulzendorf (Landkreis Dahme-Spreewald) und lösten diese unberechtigt ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach soll einer der Gesuchten etwa 50 bis 65 Jahre alt sein. Er trug ein weiß-schwarzes T-Shirt mit roter Aufschrift und einen dunkelgrauen Drei-Tage-Bart. Der zweite Dieb soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und war mit einem T-Shirt - ebenfalls mit Aufschrift - und einer kurzen Hose gekleidet.

