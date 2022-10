Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte nimmt zu

Berlin. 39.649 Gewalttaten gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte (PVB) wurden in ganz Deutschland im vergangenen Jahr registriert. Das sind 689 mehr, als im Vorjahreszeitraum. Dies geht aus dem heute vom Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten Bundeslagebild „Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 2021“ hervor. Und Berlin führt diese Liste an.

Bei der Häufigkeit, also der Zahl registrierter Gewalttaten gegen Polizeibeamte pro 100.000 Einwohner, standen insgesamt die Stadtstaaten Berlin mit 110,4 (2020: 95,5), Bremen mit 86,7 (2020: 83,4) und Hamburg mit 84,4 (2020: 79,7) ganz vorne – wie bereits 2018, 2019 und 2020. Außerdem ist in allen drei Ländern ein Anstieg zu verzeichnen. Im Bundesdurchschnitt hat sich die Häufigkeitszahl von 46,8 auf 47,7 erhöht. Am wenigsten Vorfälle gab es in Rheinland-Pfalz mit 37,9 (2020: 41,9).

Die Mehrheit der Täter ist mehr als 25 Jahre alt und männlich

Mit 84,2 Prozent ist der Großteil der ermittelten Tatverdächtigen männlich. Mehr als zwei Drittel aller Verdächtigen war über 25 Jahre alt und handelte meist alleine. Viele von ihnen waren bereits polizeilich bekannt (75,6 Prozent). Fast jeder zweite stand während der Tat unter Alkoholeinfluss.

Deutlicher als die Zahl der Gewalttaten stieg die der als Opfer registrierten Polizistinnen und Polizisten – es gab 88.626 Opfer, das ist ein Plus von 3.795. Seit 2012 stieg die Anzahl der Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten um insgesamt 22,5 Prozent, die Anzahl der als Opfer registrierten Polizeibeamtinnen und -beamte um 48,4 Prozent. Am häufigsten wurde 2021 Widerstand geleistet, was 48 Prozent aller Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten ausmacht.

