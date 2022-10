60 Taten in einem Monat: Autoreifendiebe machen Berlin unsicher

Die Berliner Polizei erfasste in den vergangenen drei Monaten 135 Fälle von Autoreifendiebstahl – drei Mal so viele im Vorjahreszeitraum.

Berlin. Mehrere Autoreifendiebstähle sorgen im Süden Friedrichshains für Ärger. Ende September wurde dort unweit der Spree in eine Tiefgarage eingebrochen und die Räder eines Luxusautos abmontiert. Bilder, die der Berliner Morgenpost vorliegen, zeigen den weißen Porsche aufgebockt und ohne Reifen. Es handelt sich um ein Modell, dessen Neupreis im unteren sechsstelligen Bereich liegt. Dementsprechend teuer dürften auch die einzelnen Reifen des Fahrzeugs sein.

Es ist bereits der dritte Vorfall innerhalb von zwei Monaten an derselben Adresse, die die Bewohner nicht öffentlich nennen wollen. Zuvor hatten Autodiebe die Reifen eines hochwertigen Mercedes SUV gestohlen, der auf einem Außenparkplatz abgestellt war. Hier schlugen die Täter mutmaßlich in der Nacht zu. Nur wenige Wochen später gingen Autodiebe erneut ähnlich vor – auf demselben Parkplatz nur eine Parkreihe weiter. Die Besitzer wurden erst am nächsten Morgen von den Diebstählen überrascht.

Fälle wie diese scheinen sich zuletzt in Berlin gehäuft zu haben. Die Berliner Polizei erfasst sie in ihrer Eingangsstatistik in der Kategorie „Diebstahl an/aus Kfz“ mit dem Zusatzvermerk, dass es sich bei der Beute um Reifen, Felgen oder Räder handelte. Dabei konnte „berlinweit ein deutlicher Anstieg festgestellt werden“, wie es auf Morgenpost-Nachfrage heißt. Für das dritte Quartal 2022 sind darunter 135 Fälle erfasst – fast drei Mal so viele wie im Vorjahreszeitraum.

Allein im September 60 Autoreifendiebstähle erfasst

Zuvor konnte die Polizei einen Rückgang verzeichnen. So wurden im ersten Quartal 2022 mit 65 Taten deutlich weniger erfasst als zwischen Januar und März 2021 (89). Im zweiten Quartal waren es mit 63 Fällen etwa so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahrs (65). Im dritten sticht vor allem der September deutlich heraus. „Es wurden alleine in diesem Monat 60 angezeigte Vorgänge registriert, im September des Vorjahres nur 15“, schreibt die Polizei.

Die Täter schlugen dabei vor allem im Westen, Süden und Osten der Stadt zu. Die Polizei bestätigt auch die drei Fälle in Friedrichshain im September. Dabei gebe es weder Zeugen noch Tatverdächtige. Weitere Fälle gab es in dem Kiez zwischen Spree und dem Bahngelände bislang nicht.

Diese Zahlen bilden jedoch nicht die tatsächliche Gesamtzahl der Fälle ab, sondern würden nur die Entwicklungstendenz darstellen, heißt es in der Antwort. Denn die Eingabe eines erlangten Guts sei bei Erfassung eines Falls nicht verpflichtend. Das Feld werde in zwei von drei Fällen freigelassen.

Einbruch in Tiefgarage nur in den seltensten Fällen

Insgesamt wurden in Berlin im laufenden Jahr bisher 23.967 Diebstähle an/aus Kfz registriert. Deutlich häufiger als auf Reifen, Räder oder Felgen (263 Fälle) dürften es die Diebe etwa auf Musikanlagen, Taschen oder zurückgelassene Mobiltelefone abgesehen haben. Wenn sie zuschlugen, dann außerdem meist auf offener Straße.

Von den knapp 24.000 erfassten Fällen sind nur in 438 als Tatort eine Tiefgarage vermerkt, in 58 ein bewachtes und in 281 ein unbewachtes Parkhaus. Ob die Garage dabei abgeschlossen oder offen war, wurde nicht erfasst. Auf Reifen, Räder oder Felgen hatten es die Diebe dabei in 33, sieben beziehungsweise 13 Fällen abgesehen.

Die Polizei gibt auch eine ganze Reihe Tipps, wie man es den Dieben schwer macht und ihnen die Gelegenheit für Taten nimmt. Abstellen sollte man es möglichst „an gut einsehbaren, beleuchteten und belebten Plätzen“ oder im „Idealfall“ in einer Garage. Durch Radsicherungen wie ein Felgenschloss kann das Abmontieren der Räder zusätzlich erschwert werden.

Polizei rät: Vor Fahrtantritt schauen, ob noch alle Schrauben da sind

„Auch Warnaufkleber, die durch ihre optische Wirkung dem Dieb erschwerte Arbeit signalisieren, können abschreckend wirken“, heißt es weiter. „Prinzipiell sollte sich jede Kraftfahrerin und jeder Kraftfahrer vor Fahrtantritt vergewissern, ob sich an dem Fahrzeug noch alle Radschrauben befinden.“

