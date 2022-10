Rettungswagen mit rohen Eiern beworfen – 14-Jähriger gefasst

Berlin. Wieder flogen rohe Hühnereier auf Rettungskräfte der Feuerwehr. Dieses Mal wurden zwei Wagen getroffen. Ein Tatverdächtiger konnte gefasst werden.

Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr flogen die Eier auf ein Drehleiterfahrzeug an der Kreuzung Hermannstraße/Mariendorfer Weg in Neukölln und trafen unter anderem die Windschutzscheibe. Der Fahrer musste daraufhin stoppen. Nach Angaben der Beschädigten flüchteten mehrere Jugendliche Richtung Britzer Damm.

Knapp zwei Stunden später flogen vom Fußgängersteg Britzer Tor rohe Eier durch die Luft – und trafen einen Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war. Wieder wurde eine Gruppe gesichtet.

Eierwürfe: Polizisten stellen 14-Jährigen und nehmen ihn fest

Die Polizeibeamten durchsuchten daraufhin den nahe liegenden Carl-Weder-Park, in den die Jugendlichen gerannt waren. Dort stellten sie einen 14-Jährigen und nahmen ihn fest. Im Anschluss haben die Polizisten den Jungen seinen Eltern übergeben.

Nach Angaben der Polizei wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Behinderung von Einsatzkräften ermittelt.

Erst vor gut einer Woche mussten Rettungskräfte einen Einsatz in Neukölln abbrechen, weil das Fahrzeug mit Eiern beworfen wurde.

