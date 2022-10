Streit um Pommes eskalierte – gebrochener Arm

Die Johanniter-Unfallhilfe hilft eigentlich Menschen. In diesem Fall hat ein Mitarbeiter einem Mann Schaden zugefügt.

Berlin. Da war die Lust auf Pommes wohl sehr groß: Weil ein Mitarbeiter einer bekannten Fast-Food-Kette bei seiner Auslieferung die frittierten Kartoffelstifte vergessen hatte, soll der Kunde diesen erst beleidigt und dann seinen Arm gebrochen haben. Zuerst berichtete die "Taz" über den Fall.

Dieses Szenario ereignete sich in Brandenburg an der Havel. Der Kenianer Nelson M., der seit 2017 in Deutschland lebt und mit einer Deutschen verheiratet ist, war Anfang September abends auf dem Weg zur Regionalgeschäftsstelle der Johanniter Unfall-Hilfe, um Burger-Menüs auszuliefern. Als er wieder losfahren wollte, soll ein Mann auf ihn zu gerannt sein. Er soll sich beschwert haben, das eine Portion Pommes fehle, auch soll der Anfang 40-Jährige den Auslieferer beleidigt haben.

Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung

Es wird beschrieben, dass der Sanitäter den Kopf von Nelson M. aus dem Auto gezogen, anschließend den Arm gegriffen und mit beiden Händen und seinem vollen Gewicht auf den ausgestreckten Arm gedrückt haben soll. Resultat: Spiralbruch im Oberarm. Während einer langen Operation bekam der Kenianer eine Metallplatte eingesetzt. Anschließend verbrachte er zehn Tage im Krankenhaus. Bis heute, fünf Wochen nach dem Vorfall, kann er seinen Arm immer noch nicht bewegen – er wird wohl einige Zeit arbeitsunfähig sein.

Nach Angaben der Polizeidirektion West in Brandenburg an der Havel habe man einen Tatverdächtigen ausfindig machen können – am Tattag konnte die Polizei diesen nicht mehr antreffen. Ein Ergebnis gibt es aber noch nicht: Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin wegen einer Körperverletzung.

Mitarbeiter der Johanniter wurde vom Dienst suspendiert

„Wir sind zutiefst bestürzt über die Geschehnisse, und es ist uns sehr wichtig, dass dieser nicht zu rechtfertigende Vorfall aufgeklärt wird. Die Johanniter unterstützen die polizeilichen Ermittlungen vollumfänglich“, sagt David Kreuziger, Landesvorstandsmitglied Johanniter Berlin/Brandenburg. Sie wollen Nelson M. bei der Genesung unterstützen.

„Wir verurteilen jegliche Form von Gewalt und unterstützen eine schnelle Aufklärung des Vorfalls“, ergänzt ein Pressesprecher der Johanniter. Der beschuldigte Mitarbeiter wurde bis zum Abschluss der polizeilichen Ermittlungen vom Dienst suspendiert, heißt es weiter. Alle Mitarbeitenden, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können, wurden aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden. Derzeit finde die Zeugenbefragung statt.

