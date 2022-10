Chef des Flüchtlingsamts wechselt zum Lageso

Mitten in der Flüchtlingskrise sucht die Unterbringungsbehörde eine neue Leitung. Präsident Alexander Straßmeir hat Lust auf etwas Neues.

Will nach viereinhalb Jahren neue Aufgaben übernehmen: Der Spitzenbeamte Alexander Straßmeir

Berlin. Alexander Straßmeir ist stolz auf seine Leute. 8000 zusätzliche Unterkünfte für Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge wird das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) zwischen Anfang 2021 und Ende 2022 geschaffen haben, sagte der Präsident des LAF. Das sei viermal mehr als mit dem Senat vereinbart. Dass dies wegen des gestiegenen Zuzugs nicht reichen wird, hatte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) Anfang der Woche deutlich gemacht.

Mitten in dieser Lage steht nun im Flüchtlingsamt ein Führungswechsel an. Straßmeir hat sich wegbeworben, allerdings schon vor der jüngsten Eskalation wegen der steigenden Zugangszahlen. Er möchte nach viereinhalb Jahren an der Spitze des LAF auf den ebenfalls nach der Stufe B 4 mit 8900 Euro monatlich besoldete Präsidentenposten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso) wechseln. Zuerst hatte die „BZ“ berichtet.

Das Flüchtlingsamt wurde nach der Krise 2016 aus dem Lageso herausgelöst

Straßmeier sagte der Morgenpost, er halte es für gut, ,wenn Führungskräfte alle vier bis fünf Jahre die Position wechselten. „Das Lageso ist eine große Behörde mit einem breiten Themenspektrum. Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe“, so der Beamte, der zwischen 2012 und 2016 für die CDU Justizstaatssekretär war.

Das Lageso ist mit 1000 Beschäftigten unter anderem für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse im Gesundheitswesen, die Krankenhausaufsicht und die Anerkennung von Schwerbehinderungen, aber auch für die Kontrolle von Tierversuchen und der Gewässerqualität zuständig.

Die Unterbringung von Geflüchteten wurde nach den erheblichen Problemen während der Flüchtlingskrise 2015/16 aus dem Lageso herausgenommen und in einem eigenen Landesamt LAF neu organisiert. Die Führung des Lageso ist zwei Jahren nur kommissarisch besetzt.

In der Not wird wieder über eine Unterkunft in den Tempelhofer Hangars nachgedacht

Zwischen dem LAF und der Senatssozialverwaltung hatte es von Anfang an Reibereien gegeben. Die erste Präsidentin Claudia Langeheine war 2018 unter Kippings Vorgängerin Elke Breitenbach vorzeitig ausgeschieden.

In der Senatsverwaltung ist man auf den Wechsel vorbereitet und denkt schon länger über eine Interimslösung für die Führung des Flüchtlingsamtes nach. Bis dahin müssen weiter mit Hochdruck großflächige Unterkünfte gesucht werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte zwar am Montag zugesagt, den Kommunen 36 Objekte zur Verfügung zu stellen. Für Berlin ist aber nach Morgenpost-Informationen keine geeignete Liegenschaft dabei. Intern wird deswegen darüber nachgedacht, die Hangars des Ex-Flughafens Tempelhof wieder als Notquartier zu nutzen.