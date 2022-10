Brandenburger Koalition prüft Härtefallfonds für Unternehmen

Potsdam (dpa/bb). Die rot-schwarz-grüne Koalition kann sich einen Härtefallfonds als Hilfe für besonders betroffene Unternehmen in der Energiekrise vorstellen. SPD-Fraktionschef Daniel Keller sagte am Dienstag in Potsdam, das Land werde gegebenenfalls auch in Form eines Härtefallfonds bei Unternehmen prüfen, wie noch offene Lücken angesichts der Hilfsmaßnahmen des Bundes kompensiert werden könnten. «Aber wir brauchen erst die Entscheidung auf Bundesebene.» Weitere Details blieben offen.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke sagte, Brandenburg werde ähnlich wie andere Bundesländer auch über einen möglichen Härtefallfonds für Unternehmen reden. «Aber auch über den müssen wir noch im Detail sozusagen in der Koalition verhandeln.»

SPD, CDU und Grüne wollen Bürger und Wirtschaft in der Energiekrise mit rund zwei Milliarden Euro stützen und dafür voraussichtlich im Dezember die Notlage bis Ende 2024 ausrufen. Mit den neuen Schulden sollen Hilfen des Bundes mitfinanziert und eigene Hilfen des Landes für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen, für kleine und mittelgroße Unternehmen und für Krankenhäuser sowie Verkehrsbetriebe in Kommunen bereitgestellt werden.

