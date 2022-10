Berliner Nachtragshaushalt gerät unter Zeitdruck

Das Urteil des Verfassungsgerichts am 16. November bringt Berlins Terminplan durcheinander. Sondersitzungen nötig.

Berlin. Um die Berliner angesichts der steigenden Energiepreise stärker zu entlasten, will der rot-grün-rote Senat ein Entlastungspaket auf den Weg bringen, das das von der Experten-Kommission vorgeschlagene Modell für die Gaspreisbremse des Bundes ergänzen soll.

Dafür, so Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nach der gemeinsamen Sitzung des Senats und des brandenburgischen Kabinetts bei Siemens, müsse nun unter Hochdruck ein Nachtragshaushalt beschlossen werden: „Ziel ist. die Parlamentsbefassung noch vor dem 16. November hinzubekommen“, sagte Giffey am Dienstag.

Denn die Zeit drängt: Am Mittwoch, den 16. November, wird der Berliner Verfassungsgerichtshof darüber entscheiden, ob und wie die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus vom 26. September 2021 wiederholt werden muss.

Giffey: "Wir wissen ja nicht, wie das Gericht entscheidet"

„Wir wollen ganz sicher gehen, dass ein Parlament den Nachtragshaushalt beschließt, dass dazu auch berechtigt ist“, erklärte die Berliner Regierungschefin die Eile. „Wir wissen ja nicht, wie das Gericht entscheidet“, fügte sie hinzu. Daher sei es wichtig, die erforderlichen Mittel zur Entlastung der Berliner Haushalte noch vor der Urteilsverkündung zur Wahlwiederholung des Berliner Verfassungsgerichtshofs zu sichern.

Damit der straffe Zeitplan eingehalten werden kann, soll auf der Sondersitzung des Senats am 1. November der Entwurf des Nachtragshaushalts beschlossen werden. Auf zwei Sondersitzungen des Parlaments, die 48 Stunden auseinanderliegen müssen, soll dann das Parlament darüber beschließen. Die genauen Daten der Sitzungen stünden noch nicht fest, sagte Giffey. Diese würden aber vermutlich in der ersten und zweiten Novemberwoche stattfinden.

Nachtragshaushalt: Finanzrahmen steht noch nicht fest

Bislang sind im Doppelhaushalt 2022/23 insgesamt 380 Millionen Euro eingeplant, die dazu gedacht waren, vor allem der öffentlichen Verwaltung, aber auch privaten Haushalten bei der Begleichung ihrer Energiekosten unter die Arme zu greifen. Angesichts der Zuspitzung der Krise hatten sich die Koalitionsparteien Mitte September jedoch auf einen Finanzrahmen von 800 Millionen bis 1,5 Milliarden Euro verständigt. Dies ist aber nur über einen Nachtragshaushalt möglich.

Auf eine konkrete Summe habe sich der Senat auf seiner Sitzung am Dienstag noch nicht festgelegt, sagte Giffey. Das Volumen werde noch in dieser Woche von den Senatsverwaltungen ermittelt, so die Regierungschefin weiter. Zu den Maßnahmen gehört bereits das 29-Euro-Ticket, das es von Oktober bis Dezember geben soll.

