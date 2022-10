Unbekannte werfen Farbballons auf russische Botschaft

Berlin (dpa/bb). Mehrere Unbekannte haben am späten Montagabend die russische Botschaft in Berlin-Mitte mit Farbballons und -flaschen beworfen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurden sechs Ballons und zwei Flaschen gefüllt mit roter Farbe in Richtung der Botschaft geschleudert. Dabei trafen die Unbekannten jedoch nur das Portal und das Geländer des Gebäudes. Verletzt wurde bei der Attacke niemand. Botschaftsmitarbeiter entfernten die wasserlöslich Farbe. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

© dpa-infocom, dpa:221011-99-81849/2 (dpa)