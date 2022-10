Wegen der Proteste will Berlin nicht mehr in den Iran abschieben. Derweil werden Aktivitäten des Geheimdienstes auch in Berlin vermutet.

Bei Protesten in Teheran fliehen Frauen vor der Polizei (Archivbild vom 19. September).

Iran-Proteste Berliner Innenverwaltung setzt Abschiebungen in den Iran aus

Berlin. Angesichts der anhaltenden Proteste und der Gewalt im Iran will das Land Berlin zunächst keine Menschen mehr dorthin abschieben. Das gab die Senatsinnenverwaltung am Montag bekannt. „Ausnahmen gelten jedoch für Gefährder und schwere Straftäter“, heißt es. In diesen Fällen bedürfe es der einzelfallbezogenen Zustimmung der Fachaufsicht.

Die Innenverwaltung verwies jedoch darauf, dass Rückführungen in den Iran bislang ohnehin nur selten und in den Jahren 2020, 2021 und 2022 (Stand September) gar nicht erfolgt seien. Im August hätten sich 668 ausreisepflichtige iranische Staatsangehörige in Berlin befunden. „Der größte Teil der Betroffenen (658 Personen) ist im Besitz einer Duldung.“

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) rechnet hingen damit, dass Demonstrationen etwa für Solidarität mit der Protestbewegung im Iran und Aktivitäten von Oppositionellen in Berlin „im Fokus iranischer Dienste“ stehen. Konkrete Hinweise darauf gebe es allerdings nicht. Die Opposition gegen das Mullah-Regime in Teheran würde jedoch grundsätzlich im iranischen Auslandsgeheimdiensts und der Revolutionsgarden stehen.

Bei Protesten im Iran laut Menschenrechtsorganisationen mehr als 130 Tote

Die Proteste im Iran begannen nach dem Tod der 22-Jährigen Mahsa Amini. Die junge Frau wurde am 13. September von der Sittenpolizei in Teheran wegen eines Verstoßes gegen die Kleiderordnung festgenommen und starb drei Tage später im Krankenhaus. Im Zuge der Proteste gegen das Mullah-Regime zählten Menschenrechtsorganisationen bereits mehr als 130 Tote. Auch im Ausland, etwa in Berlin, gibt es immer wieder Proteste.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sich in der vergangenen Woche gegen Abschiebungen in den Iran ausgesprochen. Die seien „in der aktuellen desaströsen Menschenrechtslage nicht verantwortbar“. Faeser forderte die Länder zu schnellstmöglicher Entscheidung auf. Bundesweit wurden in diesem Jahr bereits 31 Menschen in den Iran abgeschoben.