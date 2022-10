Deutsche Bahn: Berlin bekommt neue Angebote im Fernverkehr

Berlin. Die Deutsche Bahn weitet ihr Angebot im Fernverkehr ab Berlin aus. Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 gibt es ab Berlin zusätzliche Fahrten nach Stralsund, Magdeburg und Warschau, am späten Abend nach Hannover und Bremen, am Wochenende nach Dresden sowie an Sommersamstagen mit dem ICE-Sprinter direkt an die Zugspitze. Das teilte die Bahn am Montag mit.

Attraktiv sollen die neuen Verbindungen vor allem für Berufspendlerinnen und -pendler sein. Bahn-Vorstand Michael Peterson sagte zu den neuen Berlin-Verbindungen: „Mit dem neuen Fahrplan gehen wir den nächsten Schritt auf dem Weg zum Deutschlandtakt und stellen die Weichen ganz klar auf weiteres Wachstum. Von den Investitionen in Infrastruktur und neue Fahrzeuge profitieren unsere Fahrgäste unmittelbar. So wächst 2023 unsere Zugflotte jeden Monat um drei neue ICE. Das ist ein Rekord.“ Lesen Sie auch: Bahn-Sabotage – Hofreiter vermutet „ausländische Mächte“

Einige Bauprojekte werden den Zugverkehr in der Region aber schon wenige Monate später wieder ausbremsen. Betroffen davon ist insbesondere die Fernzugverbindung Warnemünde-Berlin-Dresden, wie Peterson sagte. Hier sollen die Züge wegen Baumaßnahmen im kommenden Jahr rund 20 Minuten länger brauchen.

Informationen und Fahrkarten sind laut Bahn ab 12. Oktober erhältlich. Dann sind die Verbindungen auch auf bahn.de, im DB Navigator, in DB Reisezenten und DB Agenturen sowie an DB Automaten verfügbar. Wer bis einschließlich 10. Dezember seine Reise bucht, fährt noch zu den aktuell bestehenden Preisen. Auch interessant: Bus und Bahn in Berlin – So stark steigen die Fahrpreise

Deutsche Bahn: Die neuen Berlin-Verbindungen im Überblick

Neuer Intercity zwischen von Magdeburg Berlin, nachmittags retour: Montags bis freitags wird eine schnelle Intercity-Verbindung mit modernen Doppelstockzügen angeboten. Morgens fährt der Zug von Magdeburg (7.03 Uhr) und Brandenburg (7.41 Uhr) nach Potsdam (8 Uhr) und Berlin (Hbf 8.28 Uhr), nachmittags retour um 17.33 Uhr ab Berlin Hbf nach Magdeburg (18.54 Uhr).

Neue tägliche Spätverbindung von Berlin nach Hannover, Bremen und Oldenburg: Ein ICE um 20.46 Uhr ab Berlin fährt künftig täglich über Stendal (an 21.38 Uhr) nach Wolfsburg (22.07 Uhr), Hannover (22.42 Uhr) und Bremen (23.51 Uhr) nach Oldenburg (Oldb) (0.23 Uhr).

Ab Ende Mai samstags von Berlin direkt an die Zugspitze: Ab 27. Mai 2023 fährt der ICE-Sprinter um 8.07 Uhr ab Berlin nach München samstags weiter nach Weilheim, Murnau und Garmisch-Partenkirchen (an 13.35 Uhr). Zurück geht es um 14.15 Uhr ab Garmisch-Partenkirchen nach Berlin (an 19.53 Uhr).

Berlin–Warschau schneller und häufiger: Alle Eurocity-Züge ab Berlin über Frankfurt/Oder nach/von Polen werden zehn Minuten schneller und benötigen nach Warschau nur noch fünfeinhalb Stunden. Außerdem kommt voraussichtlich ab Mitte März je Richtung eine zusätzliche sechste Fahrt hinzu: um 11.52 Uhr von Berlin Hbf nach Warschau, aus Warschau mit Ankunft 16.05 Uhr in Berlin Hbf.

Häufiger am Wochenende Berlin–Dresden: Das ICE-Zugpaar Dresden–Berlin fährt künftig täglich (damit neu auch am Samstagabend) um 19.15 Uhr ab Berlin nach Dresden (21.07 Uhr) bzw. sonntagfrüh aus Dresden (6.54 Uhr) nach Berlin (8.46 Uhr).

Vierter täglicher ICE Binz/Stralsund–Berlin ab April 2023: Ein bisher nur am Wochenende fahrendes Zugpaar wird ab 31. März 2023 weitgehend täglich angeboten: Die Abfahrt in Berlin ist um 11.44 Uhr, die Ankunft in Stralsund um 14.40 Uhr. Der Gegenzug fährt um 13.20 Uhr ab Stralsund nach Berlin (16.14 Uhr). Meist fährt der ICE auch umsteigefrei weiter von/nach Ostseebad Binz auf Rügen. Weitere Halte sind unter anderem Züssow, Anklam, Pasewalk, Prenzlau, Angermünde und Eberswalde.

Neuer ICE-Sprinter im Winter von Warnemünde gen Süden: Der samstägliche ICE-Sprinter von Warnemünde (10.14 Uhr) und Rostock (10.36 Uhr) über Berlin (an 12.39 Uhr) nach Halle (14.13 Uhr), Erfurt (14.48 Uhr) und Frankfurt am Main fährt künftig auch in den Wintermonaten.