Polizisten retten verirrte Pilzsucher aus dem Wald

An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei».

Döbern (dpa/bb). Polizeibeamte haben ein betagtes Ehepaar gerettet, das sich beim Pilzsuchen in einem Wald bei Döbern (Spree-Neiße) verirrt hatte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging am Samstagabend ein Hilferuf des 82-jährigen Ehemannes ein, der mit seiner Frau nicht mehr den Weg aus dem Wald zum Auto fand. Danach habe sich auch noch das Ehepaar gegenseitig aus den Augen verloren, hieß es. Polizeibeamte hätten die beiden Pilzsammler jedoch noch vor der Dunkelheit aufspüren und aus dem Wald lotsen können.

