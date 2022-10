Feier zum Weltmädchentag vor dem Potsdamer Landtag

Potsdam (dpa/bb). Zum Internationalen Weltmädchentag laden mehrere Organisationen Mädchen und junge Frauen zu einer Feier vor dem Landtag in Potsdam ein. Bei dem Fest am Dienstag solle es neben Musik und Tanz auch eine politische Podiumsdiskussion mit und für Mädchen geben, teilte das Sozialministerium am Sonntag mit. «Ungleichheiten und Ungleichbehandlungen prägen ein Leben lang», mahnte Gleichstellungsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). «Wenn Mädchen auf dem Schulhof, im Verein oder auch Zuhause immer noch weniger zugetraut wird als Jungen, nehmen sie das ins Erwachsenenleben mit.» Notwendig sei daher Gleichstellung der Geschlechter von Anfang an.

Der Internationale Weltmädchentag am 11. Oktober wurde laut Ministerium im Jahr 2011 von den Vereinten Nationen ausgerufen, «mit dem Ziel, die Belange von Mädchen sichtbar zu machen und sich aktiv für ihre Chancen und Rechte einzusetzen.»

