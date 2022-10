Hertha und Union spielen um Serie und Spitze

Berlin. Der 1 FC Union Berlin will nach dem Wirbel um die Fan-Ausschreitungen beim 1:0 in der Europa League in Malmö in der Bundesliga wieder für positive Momente sorgen. Am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) treten die Eisernen beim noch sieglosen VfB Stuttgart an. Ob der Überraschungsspitzenreiter auch nach dem 9. Spieltag noch ganz oben steht, hängt indirekt auch von Lokalrivale Hertha BSC ab. Der Hauptstadt-Konkurrent empfängt kurz vor der Partie in Stuttgart im Berliner Olympiastadion (17.30 Uhr/DAZN) den SC Freiburg, der nach acht Partien knapp hinter Union liegt.

Die Hertha hat vier Spiele nacheinander nicht verloren, nur Konkurrent Freiburg hat mit sechs Partien aktuell eine längere Ungeschlagen-Serie. Trainer Sandro Schwarz betonte, man wolle darauf wert legen, «unsere Art Fußball» zu spielen. Nach drei Remis in Folge ist die Hertha immer noch nah dran an der Abstiegszone.

In der Abwehr wird Agostin Rogel nach dem Ausfall des am Knöchel verletzten Filip Uremovic erstmals in der Startelf erwartet. Die jüngste Aufregung um die Auseinandersetzung der Club-Führung mit Investor Lars Windhorst werde die Mannschaft nicht beeinflussen, versicherte Schwarz.

Bei Union kann Trainer Urs Fischer auf Timo Baumgartl setzen. Der Innenverteidiger ist nach einem positiven Coronatest gegen seinen Ex-Club wieder einsatzbereit. Gegen Stuttgart hat Union in der Bundesliga noch nie verloren.

