Micky Beisenherz teilt kräftig aus - aber mit Niveau

Er ist nicht nur Comedy-Autor, Kolumnist und Moderator, sondern nimmt auch seit 2020 mehrmals die Woche, in Anlehnung an sein Buch, den erfolgreichen Nachrichten-Podcast „Apokalypse und Filterkaffee“ auf. Nun ist er zusammen mit seinem Podcast-Kollegen Andreas Loff auf Live-Tour in Deutschland unterwegs und stattete am Samstag auch Berlin einen Besuch ab.

„Begrüßen Sie bitte herzlich die Zeit-Autorin Yasmin M‘Barek und Matthias Weidenhöfer“ bittet Beisenherz seine Gäste des Abends auf die Bühne. Was folgt ist eine Stunde Stand-Up Comedy, in der Beisenherz, der begnadete Stimmenimitator, einen Prominenten nach dem anderen aufs Korn nimmt: Er parodiert nicht nur Markus Lanz und Thomas Gottschalk, sondern macht sich auch mit ironischen Humor über Karl-Josef Laumann lustig und erzählt Anekdoten mit Martin Semmelrogge. Wie in seinem Podcast liest er natürlich auch einen Beitrag aus der “Bild” von Franz Josef Wagner vor. Die kleinen Seitenhiebe bleiben allerdings niveauvoll und sorgen beim Publikum für regelmäßiges Gelächter.

Mit seinen Gästen redet er über Gott und die Welt: Es geht um Einschulungspartys, die sich „nicht einmal der rbb erlaubt hätte zu geben“, so Beisenherz, sie reden über die Hässlichkeit von Düsseldorf, und Olaf Schuberts bekannten Spruch: „da wurde schlampig gebombt“, den Beisenherz als „großartig“ beschreibt, und natürlich kommen auch Hiebe über das schlechte Internet in Deutschland, das auch in Huxleys Neue Welt „natürlich nicht funktioniert“, wie Beisenherz wie selbstverständlich feststellt.

Von Beisenherz' Ibiza-Urlaub, über Franziska Giffey, die „vielleicht nicht mehr lange Bürgermeisterin ist“, bis hin zu Corona, ist es ein wilder Mix aus Themen mit vielen Seitenhieben und lustigen Sprüchen, die das Publikum zu Lachen bringen. Dem ein oder anderen fehlte allerdings der Zusammenhang zwischen den Themen: „Das ist schon ganz nette, lustige Unterhaltung - gerade im Vergleich mit anderen deutschen Comedians- , aber irgendwie ist da kein roter Faden drin“, meint etwa Moritz.

Kritisiert wird auch Beisenherz' hoher Redeanteil, der an diesem Abend klar im Mittelpunkt steht:„ Man merkt ganz eindeutig, dass der weiß, wie er sich inszeniert und ich finde schade, dass die anderen nicht so viel zu Wort kommen“, findet Jana.

Für diese kritischen Stimmen, ist der zweite Teil des Abends, der wie eine Podcastfolge aufgebaut ist, sicherlich ansprechender. Gemeinsam mit dem Journalisten Hajo Schumacher, der Markus Feldenkirchen vertritt, und Yasmin M’Barek geht es unter Gesichtspunkten wie „Die Schlagzeile des Tages“ und „Das hat mich überrascht“ um die Kabel-Sabotage bei der Deutschen Bahn, die am Samstag für viel Unruhe sorgte, und um das umstrittene „Lichterfest“ in Berlin, über das Schumacher sagt: „Das ist ein bisschen wie die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Ku’damm: Braucht kein Mensch”. Auch über den Iran und andere, aktuelle Themen wird gesprochen und der Umbruch von Standup Comedy zu Nachrichten ist spürbar.

Die Mischung aus beidem spricht, wie sich im Publikum zeigt, anscheinend eher jüngere Menschen an und ist, wie Michael sagt, “leichte, nette Unterhaltung, die den Zeitgeist widerspiegelt und die man sich gern mal anhören kann”.