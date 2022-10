Diese Konzerte sollten Fans diese Woche nicht verpassen

Welche Konzerte finden in der dritten Oktoberwoche in Berlin statt? Hier gibt es alle wichtigen Informationen.

Jeden Tag kann man in Berlin einen anderen Liveauftritt sehen. Hier gibt es Tipps, welche Auftritte sich besonders lohnen, welche Acts sich Fans in dieser Woche nicht entgehen lassen sollten und die wichtigsten Infos zu Tickets, Terminen und Auftrittsorten.

Welche Künstler und Bands kommen nach Berlin? Wer spielt in welchem Stadion oder Klub – und wer bringt auf seiner Tour neue Musik mit in die Hauptstadt? Das ist die Veranstaltungswoche 40 im Überblick:

Wann? 17. Oktober bis 23. Oktober 2022 (Kalenderwoche 42)

Wo? Columbiahalle, Huxleys Neue Welt, Max-Schmeling-Halle, Mercedes-Benz Arena, Nikolaisaal Potsdam, SO36, Tempodrom

Wer kommt? AJR, Die Sterne, Karat, Kim Wilde, Lionheart, Mine, Porcupine Tree, Reinhard Mey, The Cure, The Slackers, Zaz

Das ist die Konzert-Woche in Berlin

Auch in dieser Oktoberwoche gibt es für Konzertbesucher in Berlin wieder einige Highlights: Beginnen wird die Konzertwoche mit einem Auftritt der britischen Pop-Ikone Kim Wilde im Tempodrom. Am Dienstag stehen neben der Ska-Band The Slackers im SO36 in Kreuzberg und der französischen Chanson-Sängerin Zaz im Tempodrom auch ein Auftritt von Robert Smiths Band The Cure in der Mercedes-Benz Arena auf dem Programm.

Am Mittwoch beehren die Brüder Adam, Jack und Ryan Met, besser bekannt als AJR, die Hauptstadt und spielen im Huxleys. Fans der Hamburger Indie-Kultband Die Sterne dürfen sich auf einen Auftritt im SO36 freuen. Die Shooting-Stars der Hardcore-Szene Lionheart kommen im Rahmen ihrer aktuellen Tour am Donnerstag ins Huxleys und am Freitag tritt das britische Progressive-Rock-Trio Porcupine Tree in der Max-Schmeling-Halle auf.

Fans deutschsprachiger Musik kommen am Sonnabend voll auf ihre Kosten, denn dann wird die als Mine bekannte Sängerin Jasmin Stocker in der Columbiahalle spielen, die Ostberliner Rocklegenden Karat im Nikolaisaal Potsdam auftreten und Liedermacher Reinhard Mey ein Konzert in der Mercedes-Benz Arena geben.

Konzerte diese Woche in Berlin: Kim Wilde (Tempodrom)

Foto: dpa /picture alliance / dpa /picture alliance/dpa-Zentralbild

Die britische Pop-Ikone hat ihren 60. Geburtstag hinter sich und ist zudem seit mehr als 40 Jahren im Musikbusiness. Am 17. Oktober 2022 macht Kim Wilde im Rahmen ihrer "Greatest Hits"-Tour Halt in der Hauptstadt und spielt im Tempodrom.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Kim Wilde, Montag, 17. Oktober 2022, Einlass ab 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 19 Uhr, Tempodrom, Große Arena, Möckernstraße 10, 10963 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: The Slackers (SO36)

Ska aus dem Herzen von New York: Dafür steht die 1991 gegründete Band The Slackers. Am 18. Oktober gibt das Sextett einen Gastauftritt im SO36.

The Slackers, Dienstag, 18. Oktober 2022, Einlass gegen 19 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin-Kreuzberg.

Konzerte diese Woche in Berlin: The Cure (Mercedes-Benz Arena)

Foto: Getty Images / Redferns/Getty Images

Mit einer immensen Songauswahl aus dreizehn Studioalben verstehen die Briten seit jeher meisterhaft, jedes Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis werden zu lassen. Wer The Cure live nicht verpassen will, sollte sich ihr Konzert am 18. Oktober in der Mercedes-Benz Arena nicht entgehen lassen.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

The Cure, Dienstag, 18. Oktober 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Zaz (Tempodrom)

Foto: Matthias Balk / dpa

Nach ihrem ausverkauften Auftritt im Admiralspalast im Sommer, gibt es gute Neuigkeiten für Zaz-Fans. Die französische Nouvelle-Chanson-Sängerin hat ein weiteres Gastspiel in Berlin angekündigt und wird am 18. Oktober im Tempodrom spielen.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Zaz, Große Arena, Dienstag, 18. Oktober 2022; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: AJR (Huxleys Neue Welt)

Die drei Brüder Adam, Jack und Ryan Met wurden zuerst mit ihren gefühlvollen Cover-Songs als Straßenmusiker bekannt. Jetzt kommt das amerikanische Indie-Pop-Trio im Rahmen ihrer "OK Orchestra Tour" für ein Konzert ins Huxleys.

AJR, Mittwoch, 19. Oktober 2022, Einlass gegen 19 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 108-114, 10967 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Die Sterne (SO36)

Die Sterne sind zurück: Am 19. Oktober spielt die Indie-Pop-Band aus Hamburg im SO36. Mit im Gepäck: Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "Die Sterne".

Die Sterne, Mittwoch, 19. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin-Kreuzberg. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Lionheart (Huxleys Neue Welt)

Die US-amerikanische Band Lionheart zählt zu den Shooting-Stars der Hardcore-Szene. Mit ihrem Mix aus Metal mit Hip Hop-Anleihen und klassischem Hardcore haben sie sich in die Herzen ihrer Fans gespielt. Am 20. Oktober geben Lionheart zusammen mit Terror, Get the Shot und Dying Wish ein Konzert im Huxleys.

Lionheart, Donnerstag, 20. Oktober 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 108-114, 10967 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Porcupine Tree (Max-Schmeling-Halle)

Das Progressive-Rock-Trio Porcupine Tree geht im Herbst 2022 auf Deutschlandtour und spielt am 21. Oktober in der Max-Schmeling-Halle. Mit im Gepäck haben die Briten Songs aus ihrem neuem Album "Closure/Continuation".

Porcupine Tree, Freitag, 21. Oktober 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Max-Schmeling-Halle, Falkplatz 1, 10437 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Reinhard Mey (Mercedes-Benz Arena)

Foto: Swen Pförtner / dpa

Reinhard Mey einer der populärsten Vertreter der deutschen Liedermacher-Szene. Am 22. Oktober spielt der gebürtige Berliner auf seiner aktuellen Tour "Das Haus an der Ampel" in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Fans dürfen sich auf neue Songs sowie eine Auswahl seiner bekanntesten Lieder freuen.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Reinhard Mey, Sonnabend, 22. Oktober 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Mine (Columbiahalle)

Die als Mine bekannte Sängerin Jasmin Stocker vereint deutschsprachigen Folk mit Hip Hop-, Jazz-, und elektronischen Elementen. Am 22. Oktober spielt sie in der Berliner Columbiahalle. Mit im Gepäck: Songs aus ihrem aktuellen Album "Hinüber".

Mine, Sonnabend, 22. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Karat (Nikolaisaal Potsdam)

Am 22. Oktober kommen die Ostberliner Rocklegenden Karat nach Potsdam und spielen im Nikolaisaal ein Konzert. Mit im Gepäck haben Karat Songs aus ihrem aktuellen Album "Labyrinth" sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits.

Karat, Sonnabend, 22. Oktober 2022, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Nikolaisaal Potsdam, Wilhelm-Staab-Straße 10-11, 14467 Potsdam. Weitere Infos und Tickets hier.

Das sind alle Konzerte im Wochenüberblick:

Montag, 17. Oktober 2022:

Kim Wilde (Tempodrom)

Dienstag, 18. Oktober 2022:

The Slackers (SO36)

The Cure (Mercedes-Benz Arena)

Zaz (Tempodrom)

Mittwoch, 19. Oktober 2022:

AJR (Huxleys Neue Welt)

Die Sterne (SO36)

Donnerstag, 20. Oktober 2022:

Lionheart (Huxleys Neue Welt)

Freitag, 21. Oktober 2022:

Porcupine Tree (Max-Schmeling-Halle)

Sonnabend, 22. Oktober 2022:

Reinhard Mey (Mercedes-Benz Arena)

Mine (Columbiahalle)

Karat (Nikolaisaal Potsdam)

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Berliner Spielstätten:

