Verkehr BVG untersucht Busunfall mit drei Verletzten in Steglitz

Berlin (dpa/bb). Nach dem schweren Unfall mit einem Doppeldeckerbus an einer Unterführung in Steglitz haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) eine Untersuchung eingeleitet. Klar sei, dass der von einem 57-jährigen Fahrer gesteuerte Bus der Linie 282 nicht auf seiner regulären Route unterwegs gewesen sei, sagte ein BVG-Sprecher am Freitag. Warum dies der Fall gewesen sei, müsse noch geklärt werden.

Laut Polizei prallte der Bus am späten Donnerstagabend bei dem Versuch, eine Unterführung zu durchfahren, gegen eine Brücke. Dabei wurde das Oberdeck schwer beschädigt. Drei Insassen wurden verletzt, zwei davon schwer. Außer dem Fahrer befanden sich sechs Fahrgäste im Bus.

An der Unfallstelle Bergstraße/Robert-Lück-Straße gab es laut BVG schon einmal ein ähnliches Vorkommnis. «Die Brücke ist aufgrund der niedrigen Durchfahrtshöhe selbstverständlich für unsere Doppeldecker gesperrt», sagte der Sprecher. Ein Schild weise vor Ort darauf hin.

Nach seinen Angaben verläuft die Buslinie 170 über die fragliche Unterführung, die eine Autobahn und eine S-Bahn-Strecke quert. Allerdings würden auf dieser Linie keine Doppeldecker eingesetzt. Die Linie 282 verkehrt normalerweise auf Straßen in der Nähe und nutzt eine andere Unterführung, um Stadtautobahn und S-Bahn zu queren.

