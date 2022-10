Gefängnis-Mitarbeiterin in Haft nach versuchtem Schmuggel

Berlin (dpa/bb). Eine Mitarbeiterin des Berliner Gefängnisses Tegel sitzt selbst in Untersuchungshaft, nachdem sie Drogen und Handys eingeschmuggelt haben soll. Das berichtete Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses. Gegen die Vollzugsbeamtin sei am 24. September - einen Tag nach der mutmaßlichen Tat - Haftbefehl erlassen worden. Sie befinde sich in einer Haftanstalt fernab von Berlin. Nach Angaben der Senatorin wurde ein Disziplinarverfahren gegen die Frau eingeleitet und sie darf ihren Beruf vorerst nicht ausüben. Zudem erhielt sie Hausverbot für die JVA Tegel, die eines der größten Gefängnisse Deutschlands ist.

Die Vollzugsbeamtin wollte am 23. September ihr Privatauto in der Werkstatt der JVA Tegel abgegeben, erläuterte Kreck. Da es Verdachtsmomente gegeben habe, sei das Fahrzeug von der Sicherheitsgruppe der Haftanstalt durchsucht worden. Es seien Drogen, Handys nebst Zubehör sowie zwei Tätowiermaschinen und entsprechende Nadeln gefunden worden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sieben Justizvollzugsanstalten (JVA) in Berlin werden - wie auch in anderen Anstalten bundesweit - nicht generell kontrolliert. Es gebe keinen Anlass für ein prinzipielles Misstrauen gegen die Beschäftigten, betonte Senatorin Kreck vor dem Ausschuss.

© dpa-infocom, dpa:221005-99-18133/3 (dpa)