Die Wiederholung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und in den Bezirken könnte im Frühjahr erfolgen.

Verfassungsgerichtshof Wahlwiederholung in Berlin: Wer darf wählen, wer kandidiert?

Berlin. Nach der überraschend harten Kritik des Verfassungsgerichtshofes an der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und in den Bezirken, stehen die Zeichen in Berlin auf Wahlwiederholung. Endgültige Klärung darüber wird es erst geben, wenn das Gericht sein Urteil fällt. Aber schon jetzt gibt es viele Fragen rund um mögliche Wahlwiederholungen. Die Berliner Morgenpost beantwortet die wichtigsten davon.

Wann wird gewählt?

Sobald der Berliner Verfassungsgerichtshof seinen endgültigen Beschluss vorlegt, hat die Landeswahlleitung 90 Tage lang Zeit, die Wahlen vorzubereiten. Derzeit wird damit gerechnet, dass das Gericht sein Urteil im Dezember fasst. Die Nachwahlen könnten dann im März oder April erfolgen. Während die Parteien lieber eher als später wählen wollen, um angesichts der vielen Krisen wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren, ist aus Sicht des Landeswahlleiters ein späterer Termin wünschenswert. So bliebe mehr Zeit, die Wahlen gründlich vorzubereiten.

Warum wird neu gewählt?

Der Verfassungsgerichtshof hat derartig gravierende Mängel bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen am 26. September 2021 festgestellt, dass nach einer ersten Beschäftigung mit dem Thema aus Sicht des Gerichts nur die Wiederholung der Wahlen geeignet ist, einen „verfassungskonformen“ Zustand wiederherzustellen. Ob das Gericht in seinem endgültigen Richterspruch zu einem anderen Ergebnis kommt, ist angesichts der Deutlichkeit und Schärfe der Kritik sehr fraglich.

Was genau wird gewählt?

Beim Verfassungsgericht sind nach dem 26. September insgesamt 35 Einwände gegen die Wahlen eingegangen. In seiner Verhandlung in der vergangenen Woche behandelte das Gericht vier davon. Es befasste sich darin mit der Rechtmäßigkeit der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und der Bezirksverordnetenversammlung. Das Gericht prüft, ob diese beiden Wahlen den Anforderungen der Berliner Verfassung entsprachen oder nicht.

Warum gibt es keine Neuwahlen?

Das Gericht wird voraussichtlich eine Wiederholung der Wahlen anordnen. Das heißt, die beiden Wahlen müssen unter den Bedingungen des 26. September wiederholt werden. Es bestünde auch die Möglichkeit, kompletter Neuwahlen. Dann müsste sich das Abgeordnetenhaus auflösen, um den Weg dafür freizumachen. Einige Parteien überlegten diesen Schritt, verwarfen ihn dann aber wieder. Das würde bedeuten, dass monatelang kein handlungsfähiges Parlament und keine handlungsfähige Landesregierung im Amt wären. Angesichts der gegenwärtigen Krise würde das die Situation in der Stadt verschärfen, so dass es aus Sicht der Landespolitik sinnvoller ist, in der gegenwärtigen Konstellation weiterzuarbeiten.

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt werden alle Personen sein, die am 26. September zur Wahl aufgerufen waren. Neu-Berliner oder Personen, die danach wahlberechtigt wurden, werden nicht mitwählen dürfen. Dazu muss der Landeswahlleiter die Wahllisten aus dem vergangenen Jahr erneut berücksichtigen. Am 26. September 2021 waren alle Personen wahlberechtigt, die drei Monate vor dem Termin 18 Jahre alt, in Berlin angemeldet waren und über einen deutschen Pass verfügten. Für die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen lag die Altersgrenze bei 16 Jahren.

Wer sind die Kandidaten

Sollte das Verfassungsgericht anordnen, die Wahlen zu wiederholen, wären die alten Spitzenkandidaten auch die neuen: Von links: Sebastian Czaja (FDP), Klaus Lederer (Die Linke), Franziska Giffey (SPD), Kai Wegner (CDU), Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen) und Kristin Brinker (AfD)

Foto: Annette Riedl / dpa

Sollte das Gericht – wie erwartet – Nachwahlen anordnen, dann müssen sich genau die Personen, die am 26. September kandidierten, noch einmal zur Wahl stellen. Also auch Kandidatinnen und Kandidaten, die inzwischen zum Beispiel aus ihren Ämtern gewählt wurden, wie Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne). Dagegen können Senatorinnen wie Katja Kipping und Lena Kreck (beide Linke) sich nicht neu zur Wahl stellen. Ausnahmen gibt es für Personen, die zum Beispiel aus Berlin weggezogen sind, oder sich aus beruflichen Gründen umorientiert haben und glaubhaft machen können, nicht erneut zu kandidieren.

Wird es diesmal ausreichend Wahlhelfer geben?

Wegen der Corona-Beschränkungen gab es im vergangenen Jahr mehr Wahllokale als sonst üblich. Doch es gab Schwierigkeiten, sie mit ausreichend Personal zu besetzen. Das trug zum Wahlchaos bei. Sollten die Nachwahlen ohne wesentliche Beschränkungen stattfinden, sollte es also möglich sein, ausreichend Personal zu rekrutieren.

Wie ist der Stand der Vorbereitungen?

Nach Angaben der Übergangsleiterin des Landeswahlamtes ist bereits eine Druckerei mit der Herstellung der Wahlunterlagen beauftragt. Wegen der aktuellen Lieferkettenprobleme bestehen demnach allerdings lange Wartezeiten für die Papierlieferung. Konkrete Angaben zum Stand der Vorbereitungen wird Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Donnerstag im Parlament geben. Endgültige Regelungen werden erst nach dem konkreten Richterspruch erfolgen. Durch mögliche Nachwahlen entstehen Kosten in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrages.

Wird auch über das Volksbegehren noch einmal neu entschieden?

Aller Voraussicht nach nicht. Der Verfassungsgerichtshof beschäftigt sich nur mit den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und in den Bezirken. Über eine mögliche Wiederholung der Bundestagswahl entscheidet der Bundestag in den kommenden Wochen.

Was bedeutet das für die Legislaturperiode?

Da es sich um teilweise Nachwahlen handeln wird, bleibt die Dauer der Legislaturperiode bestehen. Auch wenn es möglicherweise zu personellen Änderungen in den Parlamenten kommen wird – sogar eine neue Landesregierung ist möglich -, bleibt es dabei, dass die Legislaturperiode von 2021 bis 2026 dauert. Das wäre anders, wenn es zu kompletten Neuwahlen käme.