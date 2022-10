Mutmaßlicher Drogendealer rast über Stadtautobahn: Anklage

Berlin (dpa/bb) -. Wegen Raserei auf der Berliner Stadtautobahn ist ein mutmaßlicher Drogendealer der Polizei aufgefallen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Sie wirft dem 21-Jährigen bewaffnetes unerlaubtes Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Als der Mann im vergangenen Juni gestoppt wurde, sei die Polizei im Kofferraum auf etwa 2,5 Kilogramm Amphetamin-Gemisch, 16 Pakete mit rund 11 Kilogramm Haschisch und ein Messer gestoßen. Zudem habe der 21-Jährige zugegeben, keinen Führerschein zu besitzen.

