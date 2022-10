Drei Corona-Fälle bei Union: Cheftrainer Fischer betroffen

Berlin. Der 1. FC Union Berlin muss in der Europa League auf Cheftrainer Urs Fischer verzichten. Der 56 Jahre alte Schweizer wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Dienstag mit. Neben Fischer wurden Abwehrspieler Timo Baumgartl und Stürmer Tim Maciejewski positiv getestet und fallen vorerst aus. Baumgartl war für die Europa League ohnehin nicht gemeldet, Maciejewski stand in der Bundesliga in dieser Saison noch nie im Kader. Nach Angaben des Vereins waren alle weiteren Tests bei Spielern und Betreuern negativ.

Union tritt am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) in der Europa League beim schwedischen Spitzenclub Malmö FF an. Nach zwei Spieltagen sind die Berliner in der Gruppe D noch punktlos.

© dpa-infocom, dpa:221004-99-999306/2 (dpa)