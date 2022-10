Landleben radikal: Arbeiten zwischen Hühnern und Schweinen

Berlin. Bekannt war er mal für Partys auf der Fashion Week, jetzt will der Künstler David Kurt Karl Roth Berlinern die Natur näher bringen. Und zwar ihm wahrsten Sinne des Wortes: Er hat ein etwa 85 Quadratmeter großes Büro in einen Stall mit zwei Schweinen, sechs Hühnern und einer Ziege umgewandelt. Mittendrin soll es mietbare Arbeitsplätze geben. «Der Großststädter hat ja eine gewisse Entfernung zum Ursprung. Das hier ist ein Versuch, das Landleben auf radikale Weise in die Stadt zu bringen», sagte Roth am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Am vergangenen Samstag sei das Büro mit insgesamt zehn Arbeitsplätzen eröffnet worden. Ob es beim Experiment bleibe, lasse sich noch nicht sagen: «Auf Dauer wird man sehen, inwiefern das wirklich ein Zukunftspotenzial hat», so Roth. Vielleicht gebe es ja in Zukunft auch andere Büros mit Tieren.

Für die Mieter seien die Tiere eine Bereicherung: «Viele Coworker sprechen von einer gewissen Ruhe, die dort ausgestrahlt wird», so Roth. Wer hier arbeiten wolle, müsse sich außerdem um die Tiere kümmern, so Roth - das gehöre zu den gemeinschaftlichen Aufgaben.

«Die Tiere fühlen sich ziemlich gut». Für die Schweine, die sehr neugierig und intelligent seien, sei die Abwechslung beispielsweise eine echte Bereicherung. «Wenn man sich anschaut, wie Schweine normalerweise gehalten werden, ist das Idylle pur», so der Künstler.

Roth wurde unter anderem als Modeblogger (Dandy Diary) und mit absurd-satirisch wirkenden Aktionen bekannt. 2012 lud er mit seinem Kompagnon am Rande der Berliner Modewoche zu einem «Fashion Porn» in einen Sexshop nach Kreuzberg. Als die beiden in Neukölln einen veganen Imbiss eröffneten, musste die Polizei anrücken - so groß war der Andrang.

© dpa-infocom, dpa:221004-99-998191/3 (dpa)