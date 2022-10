Zwei schwer verletzte Mopedfahrer nach Unfall mit Traktor

Heiligengrabe (dpa/bb). Bei einem Unfall mit einem Traktor sind ein 59-jähriger Mopedfahrer und seine 57-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der Traktorfahrer am Montagmittag in Heiligengrabe (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) auf den engeren Straßenabschnitt der Volkwiger Straße und erfasste dabei mit seinem Fahrzeug das Moped. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Zum genauen Unfallhergang wird nun ermittelt.

