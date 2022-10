So sollen Berliner Polizeihunde künftig ausgebildet werden

Berlin. Ein kurzer Schmerz und Atemnot und der Hund weiß, dass es den Angriff abbrechen soll: Was für viele ihrer dienstälteren Polizeihunde in Berlin bisher wesentlicher Teil der Ausbildung und des Dienstalltags war, sollen Clara, Freki, Alice, Ares und Vor zunächst nicht erfahren müssen. An den fünf angehenden Schutzhunden, die vor zwei Wochen ihre Ausbildung begonnen haben, will die Berliner Polizei ein neues Ausbildungskonzept erproben – und das gezwungenermaßen. Denn die Tierschutz-Hundeverordnung (TierSchHV) verbietet seit Jahresbeginn bundesweit den Einsatz von Stachelhalsbändern, die dem Hund kurz die Luft abschnüren und ihn so binnen Sekundenbruchteilen spuren lassen.

Statt auf Strafe wird bei den fünf Neuzugängen ausschließlich auf Belohnung gesetzt. Am Anfang stünden Grundkenntnisse wie "Sitz" und "Aus", sagt Sabine Beikler, Sprecherin der Senatsinnenverwaltung. Von Beginn an lerne der junge Hund, "welche Verhaltensweisen über das positiv orientierte Lernen für ihn erfolgreich und belohnend sind". Erst wenn er das verinnerlicht habe, beginne die Ausbildung zum Schutzhund.

Voraussetzung für den Erfolg dieser "neuen Ausbildungsphilosophie" sei, dass die Tiere sehr jung seien, damit die Vorkonditionierung gelinge, so Beikler weiter. "Das ermöglicht es, auf entsprechend schmerzhafte Einwirkungsmethoden zu verzichten." Die Ausbildung wiederum dauere länger als die bisher angelegten 60 Arbeitstage und werde "an das individuelle Alter und Leistungsvermögen des jeweiligen Diensthundes und Diensthundführenden angepasst".

Schutzhunde: Derzeit 38 der 40 Tiere im Einsatz zugelassen

Die Berliner Polizei hat rund 130 Hunde im Dienst – ein Großteil davon als Spürhunde etwa für Rauschgift, Sprengstoff oder bei Leichenfunden. 40 davon sind Schutzhunde, die bei Demonstrationen oder Razzien zum Einsatz kommen und darauf trainiert sind, Verdächtige zu verfolgen und Angreifer zu stoppen.

Anfang des Jahres musste die Berliner Polizei 49 der 130 Hunde kurzfristig außer Dienst nehmen, da Training und Einsatz nicht mit der neuen Tierschutzverordnung in Einklang gebracht werden konnten. Die Innenverwaltungen der Länder wurden bei der Gesetznovelle über den Bundesrat im Vorfeld nicht eingebunden, sondern lediglich nach Beschluss informiert. Derzeit besäßen 38 der 40 Schutzhunde eine Einsatzbefähigung, sagt die Sprecherin der Innenverwaltung.

"Ob es möglich ist, einen Schutzhund wirklich ohne jegliche kurze Schmerzimpulse so zu konditionieren, dass er auch im Einsatz zu jeder Zeit kontrollierbar ist, müssen wir abwarten", sagt Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin. Straftäter würden im Regelfall auch keine Rücksicht auf das Tierwohl nehmen. Dennoch müsse der Hundeführer jederzeit die Kontrolle über das Tier haben.

Polizeigewerkschaft fordert zweijährige Übergangsregelung

Irgendwann müssten nicht nur die fünf neuen, sondern auch die 40 bereits ausgebildeten Schutzhunde ihre komplette Einsatzfähigkeit unter Beweis stellen, so Jendro weiter. "Genau für diese und die Option, dass es in der Ausbildung nicht nur mit Kommunikation und Belohnung funktioniert, brauchen wir auf Bundesebene eine zweijährige Übergangsregelung." Diese könne durchaus an die Überprüfung möglicher komplett schmerzfreier Alternativen gebunden sein.

Auch die Innenverwaltung will das bisherige Prozedere nicht komplett aufgeben. Zwar setze man grundsätzlich auf positive Belohnung und Verstärkung, sagt Sprecherin Beikler. Allerdings kann auch ein Schmerzimpuls "in besonderen Einsatzsituationen ausnahmsweise erforderlich sein", etwa wenn das Tier anders einen Biss nicht löst. "Darauf muss der Diensthund auch im Rahmen der Ausbildung vorbereitet werden."

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) kündigte dazu bereits im Januar an, über den Bundesrat per Gesetzesinitiative eine Ausnahme des Verbots im Rahmen der Diensthundeausbildung erreichen zu wollen. Dafür setze man sich weiterhin ein, "um die Erprobung und den Umstieg auf alternative Ausbildungskonzepte zu ermöglichen sowie den Einsatz der bereits ausgebildeten Diensthunde nicht zu gefährden", betonte Beikler.

Innenminister der Länder baten im Juni Bund um Ausnahme

Geschehen soll dies allerdings nicht mehr über den Bundesrat, sondern auf Verwaltungsebene. Auf der jüngsten Innenministerkonferenz im Juni hätten die Länder das Bundesinnenministerium gebeten, sich beim zuständigen Landwirtschaftsministerium für eine entsprechende Ausnahme einzusetzen, sagt Beikler.