Diese Konzerte sollten Fans diese Woche nicht verpassen

Welche Konzerte finden in der zweiten Oktoberwoche in Berlin statt? Hier gibt es alle wichtigen Informationen.

Jeden Tag kann man in Berlin einen anderen Liveauftritt sehen. Hier gibt es Tipps, welche Auftritte sich besonders lohnen, welche Acts sich Fans in dieser Woche nicht entgehen lassen sollten und die wichtigsten Infos zu Tickets, Terminen und Auftrittsorten.

Welche Künstler und Bands kommen nach Berlin? Wer spielt in welchem Stadion oder Klub – und wer bringt auf seiner Tour neue Musik mit in die Hauptstadt? Das ist die Veranstaltungswoche 40 im Überblick:

Wann? 10. Oktober bis 16. Oktober 2022 (Kalenderwoche 41)

Wo? Admiralspalast, Columbia Theater, Columbiahalle, Kesselhaus, Max-Schmeling-Halle, Mercedes-Benz Arena, Metropol, SO36, Tempodrom, Velodrom

Wer kommt? Anastacia, Apache 207, Arch Enemy & Behemoth, Backstreet Boys, Chris de Burgh, Editors, Jethro Tull, Kendrick Lamar, Lea, Levellers, Midge Ure, Parcels, Schiller, Steve Ignorant, Sum41 + Simple Plan, The Black Crowes, The Neighbourhood, The Rasmus, Ultimo Ratio

Das ist die Konzert-Woche in Berlin

Auch in dieser Oktoberwoche gibt es für Konzertbesucher in Berlin wieder einige Highlights: So haben sich unter anderem die Backstreet Boys angekündigt und werden am Mittwoch und Donnerstag zwei Konzerte in der Mercedes-Benz Arena spielen. Bereits am Dienstag wollte Rockröhre Anastacia im Admiralspalast auftreten, das Konzert musste aber kurzfristig verschoben werden. Am Freitag kommt der irischer Kultsänger Chris de Burgh für eine musikalische Zeitreise ins Tempodrom.

Starten wird die Konzertwoche am Montag mit einem Auftritt der US-amerikanischen Bluesrockband The Black Crowes im Tempodrom. Am Dienstag kommt neben Anastacia auch der britische Rockmusiker Midge Ure nach Berlin und spielt im Columbia Theater. Außerdem führt ihre aktuelle Tour Finnlands Exportschlager The Rasmus ins Metropol Berlin und der kalifornische Rapper Kendrick Lamar stellt sein neues Album in der Mercedes-Benz Arena vor.

Am Mittwoch gibt die kanadische Punkband Sum 41 ein Jubiläumskonzert in der Max-Schmeling-Halle und Ian Anderson wird mit der Progressive-Rockband Jethro Tull seine Fans im Admiralspalast begeistern. Der Donnerstag bietet neben Konzerten des australischen Elektro-Pop- Quintetts Parcels im Velodrom und der britischen Indi-Rockband Editors im Tempodrom auch einen Auftritt des Punkrock-Sängers Steve Ignorant alias Steve Williams im SO36 mit Songs aus seiner Zeit als Crass-Frontmann. Fans des Dark Metals sollten sich ebenfalls den Donnerstag vormerken, denn dann wird die Ultimo Ratio-Tour im Kesselhaus gastieren – mit Auftritten von Genregrößen wie Moonspell, Insomnium, Borknagar, Wolfheart und Hinayana.

Am Freitag geht es direkt mit Metal weiter, wenn Arch Enemy & Behemoth unter dem Motto "European Siege 2022“ in der Columbiahalle auftreten. Wer es lieber auf Klavier und Elektronik beschränken möchte, sollte sich das Solo-Clubtourkonzert von Christopher von Deylen alias Schiller im Kesselhaus nicht entgehen lassen. Außerdem wird die deutsche Singer-Songwriterin Lea in der Max-Schmeling-Halle spielen und die Folk-Rock-Band Levellers stellt ihr aktuelles Album "Peace" im Columbia Theater vor. Am Sonntag schließlich wird Rapper-Legende Apache 207 die Mercedes-Benz Arena unsicher machen.

Konzerte diese Woche in Berlin: The Black Crowes (Tempodrom)

Die Black Crowes präsentieren ihre „$hake Your Money Maker“-Tour und kommen am 10, Oktober für einen Auftritt ins Tempodrom. Mit im Gepäck hat die US-amerikanische Bluesrockband aus Atlanta Songs aus ihrem Debütalbum "Shake Your Money Maker", das 1990 erschien.

The Black Crowes, Montag, 10. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Midge Ure (Columbia Theater)

Midge Ure kehrt 2022 mit einer neuen Tournee "Voice and Visions" auf die Bühnen zurück und wird am 11 Oktober ein Konzert im Columbia Theater Berlin spielen. Der britische Rockmusiker wird die Highlights aus den beiden Ultravox-Alben "Rage in Eden" und "Quartet" präsentieren sowie eine Auswahl seiner Solohits.

Midge Ure, Dienstag, 11. Oktober 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.00 Uhr, Columbia Theater Berlin, Columbiadamm 9-11, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: The Rasmus (Metropol)

In Finnland zählen The Rasmus seit einem Vierteljahrhundert zu den gefragtesten Rockbands. Aber auch in Deutschland hat die Alternative-Rock-Band um Frontmann Lauri Ylönen viele Fans. Die sollten sich den 11. Oktober 2022 im Kalender notieren, denn dann werden The Rasmus im Metropol Berlin auftreten.

The Rasmus, Dienstag, 11. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Metropol Berlin, Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Anastacia (Admiralspalast)

Anastacia.

Foto: imago stock&people / imago/Revierfoto

Popstar Anastacia kommt 2022 mit ihrer markanten Soulstimme zurück nach Deutschland und wird am 11. Oktober ein Konzert im Admiralspalast spielen. Mit im Gepäck hat die US-amerikanische Sängerin Songs aus ihrem aktuellen Album "Evolution".

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Anastacia, Dienstag, 11. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin-Mitte. Achtung: Das Konzert wurde kurzfristig verschoben.

Konzerte diese Woche in Berlin: Kendrick Lamar (Mercedes-Benz Arena)

Kendrick Lamar

Foto: Gustavo Caballero / Getty Images for Turner

Zeitgleich zum Album-Release "Mr. Morale & The Big Steppers" 2022 kündigte Kendrick Lamar seine Welttournee an. Die führt den auch als "K.Dot", "Cornrow Kenny" und "Kung Fu Kenny" bekannten Rapper aus Kalifornien am 11. Oktober 2022 in die Mercedes-Benz Arena nach Berlin.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Kendrick Lamar, Dienstag, 11. Oktober 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Jethro Tull by Ian Anderson (Admiralspalast)

Ian Anderson und die Band Jethro Tull

Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Ian Anderson und die Band Jethro Tull sind eine der erfolgreichsten und beständigsten Progressive Rockbands der Welt. Am 12. Oktober wird der britischer Rocksänger mit Jethro Tull im Admiralspalast spielen. Die Show wird durch eine großformatige Videoprojektion ergänzt.

Jethro Tull by Ian Anderson, Mittwoch, 12. Oktober 2022, Einlass 19.00 Uhr; Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Backstreet Boys (Mercedes-Benz Arena)

Backstreet Boys

Foto: picture-alliance/ dpa / picture-alliance/ dpa/dpa

Im Rahmen ihrer "DNA World"-Tournee kommen die Backstreet Boys im Herbst nach Deutschland und werden am 12. und 13. Oktober 2022 zwei Konzerte in der Mercedes-Benz Arena spielen. Mit im Gepäck haben die Backstreet Boys Songs aus ihrem aktuellen Album "DNA", das 2019 erschien.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Backstreet Boys, Mittwoch, 12. Oktober 2022, sowie Donnerstag, 13. Oktober 2022; Einlass jeweils gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn jeweils gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Sum41 + Simple Plan (Max-Schmeling-Halle)

Sum41

Foto: Daniel Karmann / dpa

Mehr als zwanzig Jahre sind seit "All Killer No Filler" und "Does This Look Infected?" vergangen, den beiden ersten Alben der Punkband Sum 41. Jetzt gehen die Kanadier zum Jubiläum auf große Tournee und werden am 12. Oktober 2022 ein Konzert in der Max-Schmeling-Halle spielen.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Sum 41, Mittwoch, 12. Oktober 2022, Einlass 18.00 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr; Max-Schmeling-Halle, Falkplatz 1, 10437 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Parcels (Velodrom)

Die Parcels stammen ursprünglich aus Australien, mittlerweile ist die Band in Berlin ansässig. Ihre Musik ist ein Mix aus Elektro-Pop und Disco-Soul-Musik. Am 13. Oktober spielt das Quintett im Velodrom.

Parcels, Donnerstag, 13. Oktober 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Velodrom, Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Ultima Ratio (Kesselhaus)

Fans des gepflegten Dark Metals sollten sich den 13. Oktober im Kalender markieren: Denn dann wird die Ultimo Ratio-Tour im Kesselhaus gastieren. Fans dürfen sich auf Auftritte der portugiesischen Gothic-Metal-Pioniere Moonspell sowie Insomnium, Borknagar, Wolfheart und Hinayana freuen.

Ultima Ratio Fest, Donnerstag, 13. Oktober 2022, Konzertbeginn gegen 18.30 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Steve Ignorant (SO36)

Der britische Punkrock-Sänger Steve Ignorant alias Steve Williams kommt mit seiner Band am 13. Oktober nach Berlin und spielt im SO36. Fans dürfen sich auf eine Mischung aus Songs aus seiner Zeit bei Crass und Stücken aus seiner Solozeit freuen.

Ignorant, Donnerstag, 13. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin-Kreuzberg. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Editors (Max-Schmeling-Halle)

Editors

Foto: pa/PAUL BERGEN/ANP

Seit fast 20 Jahren sind die Editors aus keiner gut sortierten Indie-Playlist wegzudenken. Jetzt kommen die Briten am 13. Oktober nach Berlin und spielen ein Konzert in der Max-Schmeling-Halle. Mit im Gepäck haben die Editors ihre kürzlich erschienenen Singles "Heart Attack" und "Karma Climb".

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Editors, Donnerstag, 13. Oktober 2022, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr; Max-Schmeling-Halle, Falkplatz 1, 10437 Berlin. Achtung: Das Editors-Konzert wurde kurzfristig ins Tempodrom verlegt. Hier gibt es mehr Informationen.

Konzerte diese Woche in Berlin: Arch Enemy & Behemoth (Columbiahalle)

Unter dem Motto "European Siege 2022" gehen die Melodic-Death-Meister Arch Enemy und die Black-Metal-Superstars Behemoth zusammen auf Tour und gastieren am 14. Oktober in der Columbiahalle. Als Support werden Carcass und die Düster-Metaller Unto Others die Show abrunden.

Arch Enemy & Behemoth, Freitag, 14. Oktober 2022, Einlass 17.00 gegen Uhr, Konzertbeginn gegen 18.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Chris de Burgh (Tempodrom)

Chris de Burgh

Foto: pa/dpa

Chris de Burgh und seine Band kommen mit Songs ihres neuen Albums "The Legend of Robin Hood" am 14. Oktober 2022 für ein besonderen Auftritt ins Tempodrom. Konzertbesucher dürfen sich auf eine musikalische Reise ins England des 14. Jahrhunderts freuen.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Chris de Burgh, Große Arena, Freitag, 14. Oktober 2022; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Christopher von Deylen (Kesselhaus)

Christopher von Deylen

Hypnotisch-poetische Sounds, mitreißende Kompositionen und Arrangements prägen sein Werk. Für seine exklusive Solo-Clubtour verdichtet der Elektronik-Romantiker Christopher von Deylen seinen Klangkosmos auf das Wesentliche: Klavier und Elektronik.

Christopher von Deylen, Freitag, 14. Oktober 2022, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Lea (Max-Schmeling-Halle)

Lea

Foto: MoTrip / TVNOW / Markus Hertrich

Im Rahmen ihrer großen Deutschland-Tour spielt die als Lea bekannte Künstlerin Lea-Marie Becker am 14. Oktober in der Max-Schmeling-Halle. Mit im Gepäck hat die gebürtige Kasselerin Songs aus ihrem aktuellen Album "Fluss", das im November 2021 erschien.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Lea, Freitag, 14. Oktober 2022, Einlass 17.30 Uhr; Konzertbeginn 19.00 Uhr; Max-Schmeling-Halle, Falkplatz 1, 10437 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Levellers (Columbia Theater)

Die Levellers sind zurück: Die Folk-Rock-Band aus Brighton kommt im Oktober nach Deutschland und spielt am 14. Oktober im Columbia Theater. Fans dürfen sich auf Songs aus dem aktuellen Album "Peace" freuen.

Levellers, Freitag, 14. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbia Theater Berlin, Columbiadamm 9-11, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Apache 207 (Mercedes-Benz Arena)

Irgendwie Rapper, irgendwie Rockstar: Wer sonst verkauft eine komplette Arena-Tour in vier Minuten? Apache 207 wird am 16. Oktober sein Debütalbum "Treppenhaus“ seinen Fans live in der Mercedes-Benz Arena präsentieren.

Apache 207, Sonntag, 16. Oktober 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Das sind alle Konzerte im Wochenüberblick:

Montag, 10. Oktober 2022:

The Black Crowes (Tempodrom)

Dienstag, 11. Oktober 2022:

Midge Ure (Columbia Theater)

The Rasmus (Metropol)

Anastacia (Admiralspalast) / Achtung: Konzert verschoben

Kendrick Lamar (Mercedes-Benz Arena)

Mittwoch, 12. Oktober 2022:

Jethro Tull (Admiralspalast)

Backstreet Boys (Mercedes-Benz Arena)

Sum41 + Simple Plan (Max-Schmeling-Halle)

Donnerstag, 13. Oktober 2022:

Backstreet Boys (Mercedes-Benz Arena)

Parcels (Velodrom)

Ultimo Ratio (Kesselhaus)

Steve Ignorant (SO36)

Editors (Tempodrom)

Freitag, 14. Oktober 2022:

Arch Enemy & Behemoth (Columbiahalle)

Chris de Burgh (Tempodrom)

Christopher von Deylen (Kesselhaus)

Lea (Max-Schmeling-Halle)

Levellers (Columbia Theater)

Sonntag, 16. Oktober 2022:

Apache 207 (Mercedes-Benz Arena)

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Berliner Spielstätten:

