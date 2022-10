Straßenbahnverkehr an der Haltestelle Friedrichstraße.

Nahverkehr 29-Euro-Ticket startet in Berlin

Berlin (dpa/bb). In Berlin startet am Samstag das neue 29-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Zunächst bis Ende des Jahres haben die Berlinerinnen und Berliner die Möglichkeit, für monatlich 29 Euro Busse und Bahnen in der Stadt zu nutzen.

Voraussetzung ist, dass sie bereits ein Jahres-Abo haben oder ein neues abschließen. Nach drei Monaten besteht ein außerordentliches Kündigungsrecht. Wie es dann bei den ÖPNV-Tarifen weitergeht, ist noch offen und hängt nicht zuletzt davon ab, ob sich Bund und Länder bis dahin auf ein bundesweit einheitliches System einigen. Derzeit verhandeln sie über die Finanzierung.

Das 29-Euro-Monatsticket gilt in Berlin für die Tarifzonen A und B während der Monate Oktober, November und Dezember. Der Senat hatte das Angebot als Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket eingeführt, das im Sommer drei Monate lang Fahrgäste entlasten sollte.

Die Nachfrage für das Ticket, das erst seit Wochenbeginn bestellt werden kann, war zuletzt schon recht groß. Allein die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) verkauften seit vergangenem Montag rund 30.000 Tickets, wie sie am Freitag mitteilten. Auch bei der S-Bahn ist das 29-Euro-Ticket erhältlich. Am schnellsten geht der Kauf bei beiden Unternehmen online.

© dpa-infocom, dpa:220930-99-961687/2 (dpa)