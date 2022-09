Saunen der Berliner Bäder-Betriebe bleiben geschlossen

Blick in eine Sauna. Die Berliner Bäder-Betriebe werden wegen der Energiekrise ihre Saunen in diesem Winter nicht öffnen.

Berlin. Die Saunen in den Schwimmbädern der Berliner Bäder-Betriebe bleiben in diesem Herbst geschlossen. Das teilte das landeseigene Unternehmen am Freitag mit. „Damit reagieren wir auf die drohende Gasmangellage und die Maßgabe, möglichst viel fossile Energie einzusparen.“

Die Entscheidung sei abgestimmt worden mit der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport. Die Bäder-Betriebe baten die Kundinnen und Kunden um Verständnis für diese Entscheidung.

Stadtbad Neukölln

Stadtbad Lankwitz

Schwimmhalle am Helene-Weigel-Platz

Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park

Stadtbad Wilmersdorf I

Schwimmhalle Buch

Wellenbad am Spreewaldplatz

Schwimmhalle Anton-Saefkow-Platz

Schwimmhalle Kaulsdorf

Schwimmhalle Fischerinsel

Kombibad Mariendorf

Schwimmhalle Allendeviertel

Schwimmhalle Sewanstraße

Schwimmhalle Zingster Straße

Paracelsus-Bad

Saunalandschaft und Sommerbad Lichterfelde (Spucki)

Als weitere Energiesparmaßnahme war bereits zum Beginn der Hallenbad-Saison die Wassertemperatur auf 26 Grad gesenkt worden. Ausnahmen gibt es für Therapiebecken und Kleinkindschwimmbecken.

Va Bali und Tropical Islands mit Einspar-Maßnahmen

Auswirkungen hat die Energiekrise auch auf den Betrieb privater Saunen und Schwimmbäder. Im Va Bali in Berlin-Mitte sind weniger stark besuchte Sauna-Bereich gesperrt worden. Zu kleineren Maßnahmen zählten dort Poolabdeckungen über Nacht und Zeitschaltuhren in der Lichtversorgung. Auch die Wassertemperaturen würden dort je nach Auslastung und Wetter abgesenkt werden.

Auch die Freizeit-Anlage Tropical Islands in Brandenburg bemüht sich um Einsparungen. Die Temperatur des Außenbecken sei auf 25 Grad eingestellt worden. Energie werde aktuell in Bereichen gespart, die von Gästen nicht unmittelbar bemerkt werden würden, hieß es.

