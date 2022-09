Berlin (dpa/bb). Eine 43-jährige Frau ist in Berlin-Wilmersdorf von einem rechtsabbiegenden Lastwagen überfahren worden. Die Frau ging am Donnerstagnachmittag bei grüner Fußgängerampel über die Wexstraße, als der LKW von der Bundesallee rechts abbog und sie erfasste, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau erlitt schwere Verletzungen am Bein und Oberkörper und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

