Berlin (dpa/bb). In Karlshorst ist ein 24-Jähriger Autofahrer am Donnerstagabend mit einem Busfahrer zusammengestoßen. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220930-99-954368/2 (dpa)