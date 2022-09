Teuerung in Berlin erreicht nahezu zehn Prozent

Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt.

Berlin. Höhere Energie- und Nahrungsmittelpreise sowie das Auslaufen des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts haben die Teuerung in der Region Berlin und Brandenburg weiter verstärkt. Im September lagen die Verbraucherpreise in Berlin 9,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor, in Brandenburg 9,9 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte.

Teurer wurde es demnach in nahezu allen Lebensbereichen, besonders bei Energie. Heizöl und Gas kosteten in Berlin etwa doppelt so viel wie im September 2021, in Brandenburg noch etwas mehr. Auch Kohle und Holzpellets verteuerten sich deutlich.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.





Die Nahrungsmittelpreise liegen etwa 19 Prozent über dem Vorjahreswert. Solche große Preissteigerungen habe es in den letzten Jahrzehnten bei Nahrungsmitteln nicht gegeben, teilte das Amt für Statistik mit.

Nahrungsmittelpreise explodieren - Das sind die höchsten Preissteigerungen

Weizenmehl in Berlin +102,1 Prozent, in Brandenburg +54,7 Prozent

in Berlin +102,1 Prozent, in Brandenburg +54,7 Prozent Eier in Berlin +19,2 Prozent, in Brandenburg +23,8 Prozent

in Berlin +19,2 Prozent, in Brandenburg +23,8 Prozent Butter in Berlin +50,4 Prozent, in Brandenburg +56,4 Prozent

in Berlin +50,4 Prozent, in Brandenburg +56,4 Prozent Fleisch und Fleischwaren in Berlin +20,3 Prozent, in Brandenburg +22,0 Prozent

in Berlin +20,3 Prozent, in Brandenburg +22,0 Prozent Sonnenblumen-, Rapsöl in Berlin +68,4 Prozent, in Brandenburg +67,3 Prozent

in Berlin +68,4 Prozent, in Brandenburg +67,3 Prozent Gemüse in Berlin +12,0 Prozent, in Brandenburg +13,8 Prozent

Bereits im August hatten die Nahrungsmittelpreise ein neues Rekordhoch erreicht und die Inflation angetrieben. Außerdem zogen im September die Preise in Gaststätten und Hotels an: In Berlin nahmen die Preise um 11,6 Prozent und in Brandenburg um 9,6 Prozent zu.

Hohe Teuerungsraten - das sind die Auswirkungen

Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro weniger leisten können. Mit Entlastungspaketen und sonstigen Hilfsprogrammen versucht die Bundesregierung, diesen Effekt zu schmälern. Es ist aber fraglich, ob er ganz ausgeglichen werden kann.

Die Unsicherheiten wegen des Ukraine-Kriegs, die hohen Energiepreise und der Kaufkraftverlust schmälern auch die Aussichten der deutschen Wirtschaft. Wirtschaftsexperten rechnen für das Jahr 2023 mit einer Rezession von 0,4 Prozent in Deutschland.

Seit Monaten sind Energie und Lebensmittel die größten Preistreiber. Der russische Angriff auf die Ukraine sowie Lieferengpässe haben die bereits angespannte Lage verschärft.

Preisexplosion bei Energie und Lebensmitteln - mehr zum Thema: